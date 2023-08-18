痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

【企劃特輯】

生活受環境周遭許多空污粉塵、情緒壓力、氣候變遷及飲食習慣所影響！許多潛藏負面因子是導致形成痘痘的元兇。男性滿臉痘痘困擾大幅上升，不僅影響著外貌形象，更影響交際以及健康等。這些痘痘問題還會間接產生社交自卑感，從而導致異性緣不佳，讓情感生活陷入困境，僅靠外部的塗抹和治療，是很難以徹底根治，要從根本上解決痘痘的反覆發生，關鍵要從體內調理做起，讓你也能輕鬆成為「行走的費洛蒙」！

痘痘危機超惱人 反覆困擾難終結

相信許多人都面臨同樣的困擾，尤其身處潮濕悶熱的台灣氣候環境下更容易發生，經常性毛孔堵塞、油脂攝取過多排除困難，加上情緒壓力大導致發炎症狀留下疤痕等問題，這些都是痘痘所帶來的困擾，不僅影響外在形象，更給自信心帶來嚴重打擊，進而影響皮膚健康狀態。全新「IVENOR戰荳机膠囊」日本首創食用抗痘，吃的A酸讓身體由內而外調整易痘體質，為痘痘反覆困擾的你帶來新希望！

「IVENOR戰荳机膠囊」內外兼修 專利抗痘方案

傳統上，我們習慣使用外用抗痘產品，如洗面乳、面膜、精油和A酸等。用的A酸常需避免陽光，只能在夜晚使用，且使用劑量不正確可能使肌膚變薄。然而，僅仰賴外用無法完全解決痘痘肌，因為痘痘源自體內。它不僅是外表問題，也反映體內潛藏的負面因子。長期在特定部位長痘痘，可能涉及發炎症狀和免疫系統失調，過度使用外用品可能導致皮膚過敏和抗藥性。因此，內部調理是從根本改善、控制的方法，更全面且有效。

四大黃金成分 根本上改善易痘體質

「IVENOR戰荳机膠囊」主要包含四大黃金成分，先以芽孢乳酸菌幫助快速消除痘痘並提供修護機制，接著由檸檬馬鞭草在體內形成抑制痘痘生長保護層，結合芝麻萃取物做到常態性體內體質調整，最後再由專利印度訶子撫平疤痕並代謝暗沉。外用商品僅止於外在皮表，真正想控制痘痘產生還是要通過改善身體內部的機制才是最好的選擇，在體內促成新陳代謝同時達到排出髒汙及油脂，減少痘痘發炎和紅腫症狀，才是從根本上改善易痘體質。

15天強效有感 輕鬆去痘不費力

購物專家秀玉姐的兒子，長久以來深受痘痘困擾，為了擺脫痘痘影響肌膚的美觀，後來開始食用戰荳机後，僅15天就大幅改善痘痘症狀，一個半月就讓痘痘不再生長。「IVENOR戰荳机膠囊」用吃的A酸，效果絕對比用擦的好，痘痘復發率也較低，更能夠有效降低痘疤產生！平日只要晚餐前吃2顆，若是全身痘痘嚴重的人，則可早晚餐前各吃2顆，連續15天強效有感， 30天不再冒痘，加強針對痘痘問題進行全面改善控制，60天撫平坑洞，使肌膚回到健康又光滑的表面。

不管是發育期青春痘、女性生理期失調痘，或是熬夜加班產生壓力型痘瘡，以及愛吃高油嗜辣的飲食刺激痘，不再讓這些各痘危機困擾著你，日本超人氣抗痘，讓你從此抗痘不留痕！

日本首創口服A酸強效有感 抗痘體質「IVENOR戰荳机」哪裡買？

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