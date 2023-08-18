　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

生活受環境周遭許多空污粉塵、情緒壓力、氣候變遷及飲食習慣所影響！許多潛藏負面因子是導致形成痘痘的元兇。男性滿臉痘痘困擾大幅上升，不僅影響著外貌形象，更影響交際以及健康等。這些痘痘問題還會間接產生社交自卑感，從而導致異性緣不佳，讓情感生活陷入困境，僅靠外部的塗抹和治療，是很難以徹底根治，要從根本上解決痘痘的反覆發生，關鍵要從體內調理做起，讓你也能輕鬆成為「行走的費洛蒙」！

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

痘痘危機超惱人　反覆困擾難終結

相信許多人都面臨同樣的困擾，尤其身處潮濕悶熱的台灣氣候環境下更容易發生，經常性毛孔堵塞、油脂攝取過多排除困難，加上情緒壓力大導致發炎症狀留下疤痕等問題，這些都是痘痘所帶來的困擾，不僅影響外在形象，更給自信心帶來嚴重打擊，進而影響皮膚健康狀態。全新「IVENOR戰荳机膠囊」日本首創食用抗痘，吃的A酸讓身體由內而外調整易痘體質，為痘痘反覆困擾的你帶來新希望！

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

「IVENOR戰荳机膠囊」內外兼修　專利抗痘方案

傳統上，我們習慣使用外用抗痘產品，如洗面乳、面膜、精油和A酸等。用的A酸常需避免陽光，只能在夜晚使用，且使用劑量不正確可能使肌膚變薄。然而，僅仰賴外用無法完全解決痘痘肌，因為痘痘源自體內。它不僅是外表問題，也反映體內潛藏的負面因子。長期在特定部位長痘痘，可能涉及發炎症狀和免疫系統失調，過度使用外用品可能導致皮膚過敏和抗藥性。因此，內部調理是從根本改善、控制的方法，更全面且有效。

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

四大黃金成分　根本上改善易痘體質

「IVENOR戰荳机膠囊」主要包含四大黃金成分，先以芽孢乳酸菌幫助快速消除痘痘並提供修護機制，接著由檸檬馬鞭草在體內形成抑制痘痘生長保護層，結合芝麻萃取物做到常態性體內體質調整，最後再由專利印度訶子撫平疤痕並代謝暗沉。外用商品僅止於外在皮表，真正想控制痘痘產生還是要通過改善身體內部的機制才是最好的選擇，在體內促成新陳代謝同時達到排出髒汙及油脂，減少痘痘發炎和紅腫症狀，才是從根本上改善易痘體質。

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

15天強效有感　輕鬆去痘不費力

購物專家秀玉姐的兒子，長久以來深受痘痘困擾，為了擺脫痘痘影響肌膚的美觀，後來開始食用戰荳机後，僅15天就大幅改善痘痘症狀，一個半月就讓痘痘不再生長。「IVENOR戰荳机膠囊」用吃的A酸，效果絕對比用擦的好，痘痘復發率也較低，更能夠有效降低痘疤產生！平日只要晚餐前吃2顆，若是全身痘痘嚴重的人，則可早晚餐前各吃2顆，連續15天強效有感， 30天不再冒痘，加強針對痘痘問題進行全面改善控制，60天撫平坑洞，使肌膚回到健康又光滑的表面。

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

不管是發育期青春痘、女性生理期失調痘，或是熬夜加班產生壓力型痘瘡，以及愛吃高油嗜辣的飲食刺激痘，不再讓這些各痘危機困擾著你，日本超人氣抗痘，讓你從此抗痘不留痕！

▲▼痘痘,IVENOR戰荳机,口服A酸。（圖／業者提供）

日本首創口服A酸強效有感 抗痘體質「IVENOR戰荳机」哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8tt
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/4ltKN
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！　8縣市大雨特報
大馬死亡班機　最後合照曝光！
李玟淚崩《中國好聲音》現場影片曝光！　拍桌大喊「不公平」
比李多慧還強！「啦啦隊女神」安芝儇降臨台鋼
緯創跌停！AI股成重災區　台股下殺逾150點
光陽GP125「39800超誘人」！　機車優惠懶人包出爐
只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有3天！超商超狂「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

海上活動掀熱潮「遊艇市場」急速增長！東森購物首創「電視賣快艇」8／24吸睛開賣

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

口味、品項開放混搭！　超商「哈根達斯買10送10」只有5天

太狂了！超商「億元鮮食TOP5」大公開　1品項整年賣破5億元

楊謹華做新一代SMILE Pro　醫：單眼10秒雷射精準安全

炸雞控衝了！　速食店「1台斤腿排桶下殺85折」限時20天搶吃

搶喝特大杯拿鐵、鮮橙氣泡青茶！　超商限時3天「5大品項買1送1」

中秋採買必看！全聯聯名3大烤物名店　懶人串燒、禮盒月餅限量開賣

豐原太平洋百貨慶日本展十週年　嚴選七大必買再抽二萬元旅遊券

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

只有3天！超商超狂「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

海上活動掀熱潮「遊艇市場」急速增長！東森購物首創「電視賣快艇」8／24吸睛開賣

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

口味、品項開放混搭！　超商「哈根達斯買10送10」只有5天

太狂了！超商「億元鮮食TOP5」大公開　1品項整年賣破5億元

楊謹華做新一代SMILE Pro　醫：單眼10秒雷射精準安全

炸雞控衝了！　速食店「1台斤腿排桶下殺85折」限時20天搶吃

搶喝特大杯拿鐵、鮮橙氣泡青茶！　超商限時3天「5大品項買1送1」

中秋採買必看！全聯聯名3大烤物名店　懶人串燒、禮盒月餅限量開賣

豐原太平洋百貨慶日本展十週年　嚴選七大必買再抽二萬元旅遊券

快訊／向侯喊話「過去就讓它過去」　郭台銘：理念相同就可談合作

羅嘉翎「忍骨折」出征大獎賽巴黎站　爭取奧運積分還要拚亞運

NewJeans成員Minji左肩上「突現刺青」　本人親自解答真相

怕併購？郭台銘邀喝咖啡談合作　柯文哲花蓮跑行程未回應

台灣人均財富勝過南韓！　瑞信2023年全球財富報告出爐

「公車之王」帶出5大房價凹陷區　中和門牌3字頭入手

安親班女惡師體罰學童...法院判賠10萬　她上訴辯：只有呼兩巴掌

台灣《聯盟戰棋》手機版今日開放預註冊　推出日期下半年公開

快訊／午後雷雨又來了！8縣市大雨特報　低壓雨彈轟防強降雨

郭台銘邀柯、侯當「三隻小豬」合作　他曝真正大野狼：主角怪怪的

消費熱門新聞

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

限時5天！超商咖啡「買1送1」

只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

速食店腿排桶下殺85折連20天搶吃

狂賣5億元！超商公開億元鮮食排行

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

超商「5大品項買1送1」只有3天！

痘痘困擾造成社交自卑　如何擺脫邊緣人

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

達美樂無限期「外帶披薩199元」！

藝人楊謹華　做新一代SMILE Pro

更多熱門

相關新聞

皮膚科醫師教正確去痘印護理4重點

皮膚科醫師教正確去痘印護理4重點

不少人即使過了青春期，也常有長痘困擾，而比起反覆長痘痘，更令人頭痛的絕對是長痘、擠痘痘後留下的暗沈、痘疤、甚至是凹凸不平的痘坑，讓整張臉變成小花臉。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就特別分享一套正確祛痘印的護理流程要點，從痘痘剛消的第一時間就要開始做，讓你有效去痘印，預防痘疤生成。

擺脫噁心粉刺林！粉絲4步驟技巧

擺脫噁心粉刺林！粉絲4步驟技巧

控油、淨痘保養上架就被掃光！

控油、淨痘保養上架就被掃光！

皮膚科醫師教油痘敏感肌保養4重點

皮膚科醫師教油痘敏感肌保養4重點

夏日愛吃荔枝、芒果！小心大爆痘

夏日愛吃荔枝、芒果！小心大爆痘

關鍵字：

痘痘IVENOR戰荳机口服A酸

讀者迴響

熱門新聞

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面