世界龍舟錦標賽展實力！中華代表隊以花蓮為首　勇奪1金1銀

▲以花蓮為首的中華代表隊，參加在泰國芭達雅舉行的2023年世界龍舟錦標賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023年世界龍舟錦標賽8月4日至8月14日在泰國芭達雅舉行，本次賽會共有16個國家，約3000人參賽，比賽距離包含200公尺、500公尺、1000公尺及2000公尺，項目有公開男子、女子及混合組。在歷經各國相互激烈較勁之下，中華代表隊不負眾望在公開組男子組小型龍舟及大型龍舟2000公尺比賽中，分別奪得1面金牌及1面銀牌的亮眼成績。

令人遺憾的是大型龍舟2000公尺比賽原獲金牌，後因龍舟相互碰撞，中國隊賽後提起申訴，經大會判定中華代表隊改為銀牌。

▲中華代表隊勇奪男子組小型龍舟2000公尺金牌及大型龍舟銀牌。

本次賽會在16國的激烈競爭下，中華代表隊充分展現實力，而本次12人級小型龍舟是由上屆雅加達亞運金牌教練侯鴻章領軍並由杭州亞運會代表隊為主體，隊中擁有花蓮縣籍9位選手代表參賽，而在公開22人級大型龍舟由花蓮體中學生及花蓮縣籍20位選手所組成。

縣長徐榛蔚表示，花蓮是體育大縣，體育表現在世界級國際賽事大放異彩，從上週8月6日U12世界少棒錦標賽榮獲銀牌，延續到本週進行的世界龍舟錦標賽，花蓮縣代表選手在各項賽事都獲得非常優異的成績，也期望中華代表隊在未來幾天的龍舟比賽中，能持續發揮實力獲得佳績。