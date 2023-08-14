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8歲女童拔臼齒「大量失血」　緊急送醫死亡！媽：被自己的血噎死

▲▼牙醫,拔牙,看牙。（圖／達志影像／示意圖）

▲女童拔牙後突然死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞8歲女童莎樂美(Salomé Bohórquez)抱怨牙齒疼痛，然而她前去診所拔牙後竟然因為失血過多，緊急送醫後被宣告死亡，死因判斷可能是因為被自己的血噎到，導致窒息。

事件4日發生在哥倫比亞中西部托利馬省翁達市(Honda)，莎樂美的母親特里亞納(Azucena Triana)表示，雙胞胎女兒莎樂美因為向她抱怨牙痛，所以帶她前往當地牙醫看診，X光檢查顯示她的臼齒有蛀牙，所以醫生建議立即拔出。

特里亞納表示，女兒拔完牙後口腔突然大量出血，後來緊急送到當地醫院San Juan de Dios Hospital治療，「我的女兒被送到醫院時還活著，可是不久後，醫生說他們無能為力，我的女兒被自己的血噎死」。

特里亞納透露，女兒之前曾被診斷患有貧血症，但經過一段時間治療後已經康復，事件對女兒的雙胞胎兄弟尼可拉斯(Nicholas)也造成很大的打擊，不過她認為事件不是牙醫師的錯，目前正在等待驗屍結果出爐。

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