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屏東鐵道觀光新亮點　百年木造車廂進駐潮州鐵道園區

▲縣長周春米在臺鐵局長杜微(左)陪同下，感受懷舊鐵道百年風華再現 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲縣長周春米在臺鐵局長杜微(左)陪同下，感受懷舊鐵道百年風華再現 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

交通部臺灣鐵路管理局今(12)日在潮州鐵道園區舉辦的「潮州鐵道園區百年木造車廂風華再現活動」，屏東縣長周春米由臺鐵局長杜微等人陪同下參加；這項活動，首次展示的1921年日治時期製造的TPK2053號木造車廂揭幕，歡迎全國各地鐵道迷一起到屏東，感受懷舊鐵道百年風華再現。

▲縣長周春米在臺鐵局長杜微(左)陪同下，感受懷舊鐵道百年風華再現 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲縣長周春米在臺鐵局長杜微(左)陪同下，感受懷舊鐵道百年風華再現 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

周春米縣長指出，臺鐵首次在屏東展示富歷史意義的百年木造車廂，為鐵道觀光增添不一樣的風采，縣府團隊在林後四林平地森林園區盛大開幕的2023屏東夏日狂歡祭，也為潮州地區的觀光帶來助益，趁勢同步推出期間限定郵輪巴士，從潮州轉運站出發，串聯二峰圳、屏東可可園區及潮州鐵道園區等站點，最後到林後四林平地森林園區，帶給旅客一個不一樣的暑假體驗，10月份陸續推出鐵道藝術節活動，規劃一系列文化、觀光旅遊的鐵道遊程。

臺鐵局表示，TPK2053號屬於小型三等客車，是台北鐵道工場1921年所製造，在戰後改為TP2076號後，又於1965年改造為TPK2053號，潮州鐵道園區透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡，園區展示14輛具歷史氣息文物車輛，及全台唯一大物車作為園區意象，現又有百年TPK2053號車廂完成修復並加入展示行列，透過揭開木造車廂神秘的面紗，更加了解鐵道車輛發展歷程。

縣府交旅處表示，10月份即將推出鐵道藝術節活動，歡迎全國民眾踴躍造訪參與，請民眾持續關注i屏東臉書及Line官方帳號。

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臺鐵管理局潮州鐵道園區木造車廂周春米縣長

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