獸父性侵19歲女兒！她崩潰指「小小1根又早洩」　精液衛生紙成鐵證

▲小美遭到親生父親性侵，最後是同居人得知才提告。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿宏（化名）與19歲的女兒小美（化名）同住，沒想到竟然以親生父親的權勢，性侵女兒得逞，甚至傳訊「剛剛舒服嗎」、「還要嗎」等話語，行為泯滅人性，直到被同居人揭發，全案才曝光。台中地院、高分院審理後，都依照權勢性交罪，判他1年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，21歲的小美（案發時19歲）原先與媽媽同住，2018年10月間搬到了阿宏的住處，與阿宏、阿宏女友等人同住。原先一家人相安無事，沒想到阿宏2020年8月的凌晨，竟然趁著女友及其他同居人熟睡時，要求小美來到她的房間幫忙按摩。

小美進入房間以後，遭到了阿宏伸手侵犯，但因為害怕父親的權勢，又不曉得如何求援，只能隱忍下來。隨後小美回到房間，又收到阿宏傳訊詢問「剛剛舒服嗎」、「還要嗎」等話語，因為實在太過害怕，不曉得該如何回答，於是只回了「隨便」2個字。

阿宏收到訊息以後，進入了小美的房間，接著動手性侵親生女兒，得逞後抽了衛生紙，將私處擦乾淨後，隨意丟在小美房間的垃圾桶。原先小美打算「算了原諒他」，也依照阿宏的要求，將2人的對話刪除，是後來找了同居人訴苦，並在小美房間的垃圾桶找到沾有精液的衛生紙團，阿宏的獸行才被曝光。

▲阿宏落網後辯稱，是因為跑去女兒的房間自慰，才會留下沾有精液的衛生紙。（示意圖／記者周亭瑋攝）



阿宏落網後卻辯稱，是因為跑去女兒的房間自慰，才會留下沾有DNA的衛生紙，並沒有對女兒伸出狼爪。不過，小美對此指證歷歷，指稱阿宏的生殖器「小小一根」，還有早洩的情況等等，且事後回想遭侵犯過程時，也常常出現害怕、難過的情緒，反映此事以前，心中也十分猶豫，可見內心飽受煎熬。

法官認為，阿宏、小美父女倆感情相當不錯，阿宏平時也十分疼愛小美，兩人並無任何仇怨，且案發以後並非小美主動提出告訴，小美沒有誣陷阿宏的意圖與動機，因此不採信阿宏「到女兒房間自慰」的說法。

台中地院審理後認定，阿宏為逞一己私慾，利用父女親屬、監護關係，以及小美對他的信賴，罔顧倫常動手性侵得逞，對小花造成難以抹滅的陰影及傷害，惡行非輕，因此依照權勢性交罪，判阿宏1年2個月有期徒刑。

阿宏對此不服，提起上訴，台中高分院審理後則認定，阿宏利用權勢性交犯行事證明確，且犯後不能面對自己的過錯、毫無悔意，至今仍未與小美達成和解、獲得原諒，因此認為量刑適當、駁回上訴，全案仍可上訴。