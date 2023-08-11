監委蔡崇義兒子蔡尚恩遭控性侵女同志案　無罪確定

▲長榮大學副教授蔡崇恩遭控性侵案，無罪確定。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察委員蔡崇義的兒子、長榮大學副教授蔡尚恩，遭一名女同志提告性侵。蔡尚恩否認性侵，主張2人是交往期間發生關係，並無性侵，但一審法院不採信，判刑3年6月。上訴二審後，高等法院台南分院改判處無罪。檢方再上訴，最高法院11日駁回檢方上訴，蔡尚恩無罪確定。

蔡崇義長期擔任法官，蔡英文總統上任後獲得提名擔任監察委員，2018年獲得立法院同意而上任。至於他的兒子蔡尚恩（44歲），則是在台南長榮大學擔任副教授。

判決指出，蔡尚恩2017年5月間在Ptt聯誼版Alltogether以「徵女，台南，徵金融或英文相關的朋友」為題徵友。而被害人指出，雙方當了2個月網友後，在7月底約出碰面，幾天後又再約出見面，並到被害人家中暢談到深夜。被害人認為蔡男為副教授，又說自己是基督徒，也知道她是女同志，應該不會對她亂來，所以就允許蔡男在她家過夜；自己則是服用助眠藥物「Lorazepam」2錠後入眠。

被害人指控，蔡男竟趁她睡著後，摸到房間內對她指侵得逞。她被性侵後，「深感羞恥、骯髒與崩潰」，罹患憂鬱症及創傷後壓力症候群，還因此自殘。被害人隱忍到隔年3月，最後在另名女同志友人的陪伴下，提出告訴。檢方比對證詞後，認為蔡男涉有重嫌，提起公訴。

法院審理時，蔡男否認性侵，主張雙方間為男女朋友關係。蔡男表示，2017年5月間認識後，當年6月就開始交往，2人間也多次發生關係，均為雙方合意。他也否認一開始就知悉對方為女同志，一直到當年8月底，該名女同志友人突然闖進被害人住處，他才知道交往多月的女友竟是女同志。而2人間的關係，也在這名女同志友人出現後變質，對方也因此提告。

一審法院審理後，認定蔡男有罪，判刑3年6月。案件上訴二審後，台南高分院卻改認定無罪；檢方再上訴，最高法院審理後，11日駁回檢方上訴，蔡崇恩無罪確定。