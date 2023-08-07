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白色星星+芭比圖案！葬儀社推「粉紅芭比棺材」　老闆：賣到缺貨

薩爾瓦多一家葬儀社推出芭比主題棺材。（翻攝@SuckerCarlson推特）

▲薩爾瓦多一家葬儀社推出芭比主題棺材。（翻攝@SuckerCarlson推特）

圖文／鏡週刊

由澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的電影《Barbie芭比》上映短短2週就在全球賣出10億元美金票房，全世界颳起一陣「粉紅風暴」。不少商家跟上熱潮，推出聯名商品，現在就連葬儀社都推出充滿芭比元素的粉紅色棺材，引發話題。

《Barbie芭比》上映兩週，全球賣座突破10億美金。（華納兄弟提供）

▲《Barbie芭比》上映兩週，全球賣座突破10億美金。（華納兄弟提供）

根據《Jam Press》報導，薩爾瓦多的一家葬儀社近日搭上《芭比》熱潮，葬儀社老闆維勒加斯（Isaac Villegas）表示，《芭比》電影7月上映後，愈來愈多人對「芭比粉」感到興趣，於是他們就順勢推出芭比主題的粉色棺材，並以7折價格出售，目前已賣出10具，詢問度愈來愈高，甚至「賣到缺貨」，有些人先買好芭比棺材，做為「生前契約」的一部分。

有別於傳統的棕色、黑色、白色或灰色，芭比棺材全是粉紅色，上頭以白色星星裝飾，內部的布襯也印有芭比圖案。維勒加斯說，其實早在1年前，他們就已賣出一具粉紅色棺材，逝者的家屬希望親人被放在幸福、快樂顏色的棺材裡。維勒加斯表示，將來會推出更多粉紅色棺材，因為這已經成為一種趨勢。

芭比棺材上頭飾有白色小星星。（翻攝@thepophive推特）

▲芭比棺材上頭飾有白色小星星。（翻攝@thepophive推特）

葬儀社推出粉紅色棺材。（翻攝@thepophive推特）

▲葬儀社推出粉紅色棺材。（翻攝@thepophive推特）

事實上，拉丁美洲國家近來掀起「芭比熱潮」，出現粉紅色墨西哥捲、粉紅肉派、芭比飛機、廣告，甚至有芭比為主題的抗議活動。其中，墨西哥的「尋親芭比」背後有著悲傷的故事。

《美聯社》報導，在墨西哥有11.2萬名失蹤人口，其中大多是遭毒販及犯罪集團綁架或殺害。一名失蹤人口的妹妹Delia Quiroa將芭比打扮成「尋親媽媽」（Searching Mother），讓芭比戴上黑頭巾，身穿印有失蹤親屬照片的T恤，希望能藉此向大眾揭露眾多墨西哥母親的困境，因為警方不願意協尋，她們只能靠自己尋找失蹤親人的下落。

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