　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男闖紅燈遭撞　倒地再被輾過「2騎士1判囚1沒事」...奪命畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

太驚悚！北市南港區70歲李姓老翁步行過馬路時闖紅燈，導致陳姓騎士閃避不及，機車右把手撞擊其左側身體，李翁倒地後又遭黃姓騎士輾壓腿部，導致受有右側顱骨骨折、右側硬腦膜上出血等傷害，送醫搶救仍於12天後不治身亡。士林地院審結，依過失致死罪判處陳男有期徒刑8月；黃姓騎士則是先前就獲檢方不起訴處分。

▼北市南港區70歲李姓老翁闖紅燈過馬路，導致騎士閃避不及撞上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投死亡車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

判決指出，去年2月6日上午近6時許，70歲李姓老翁沿中坡北路全程無視紅燈號誌，違規走行人穿越道，導致76歲陳姓騎士閃避不及，騎乘的機車右把手撞擊李翁左側身體，李翁當場倒地，後方黃姓騎士也因無法閃避，輾壓倒地的李翁腿部，導致李翁右側顱骨骨折、右側硬腦膜上出血、右股骨骨折等傷害，經送台北醫學大學附設醫院急救後轉外科加護病房，仍於同年2月18日不治死亡。

▲▼ 北投死亡車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲76歲陳姓老翁騎乘機車撞擊違規闖馬路的70歲李姓老翁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

失去手足的李翁胞兄難過提告，檢方認陳男應注意車前狀況，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而當時天候陰、夜間有照明、柏油路面乾燥且無缺陷、無障礙物、視距良好等情況，竟疏未注意及此，貿然直行撞擊李翁，依法起訴；至於黃姓騎士則先前己獲不起訴處分。

▲▼ 北投死亡車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲黃姓騎士閃避不及輾過倒地的李翁腿部。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法院審理時，參酌事故發生原因是李翁闖越紅燈徒步穿越行人穿越道，不能全部由陳負過失責任，但陳翁未依法投保強制汽車責任保險，而李翁家屬雖領黃姓騎士投保的200萬1685元（醫療、死亡費），陳翁卻未賠償分毫，也未賠付任何款項給財團法人汽車交通事故特別補償基金，難認犯後態度良好，依行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，過失致人於死罪，處有期徒刑8月。

ET快訊
大牙高鐵廁所排隊　聽見氣音喊「2字」！轉頭一看哭了
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

花3萬2買博美狗養3個月就死了　她怒告寵物店詐欺結果出爐

男闖紅燈遭撞　倒地再被輾過「2騎士1判囚1沒事」...奪命畫面曝

倒地畫面曝！曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長疑熱衰竭猝逝

囂張！台南茶行捲債務糾紛　遭黑衣人拆招牌丟石塊砸窗

高雄男遭路檢全身狂冒汗　瞎掰剛洗完澡...下秒被搜出海洛因

幼兒園鋁門「夾2歲童手指」師驚嚇求救　消防隊急拆門搶救

通緝犯遇警心虛想落跑　警秒查出他身分...口袋還搜出3包毒

高鐵廁所排隊…大牙聽見氣音喊「加油」　轉頭一看暖哭她

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

花3萬2買博美狗養3個月就死了　她怒告寵物店詐欺結果出爐

男闖紅燈遭撞　倒地再被輾過「2騎士1判囚1沒事」...奪命畫面曝

倒地畫面曝！曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長疑熱衰竭猝逝

囂張！台南茶行捲債務糾紛　遭黑衣人拆招牌丟石塊砸窗

高雄男遭路檢全身狂冒汗　瞎掰剛洗完澡...下秒被搜出海洛因

幼兒園鋁門「夾2歲童手指」師驚嚇求救　消防隊急拆門搶救

通緝犯遇警心虛想落跑　警秒查出他身分...口袋還搜出3包毒

高鐵廁所排隊…大牙聽見氣音喊「加油」　轉頭一看暖哭她

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

SM新男團才出道「成員爆進出獵艷場所」！舊照被挖惹議　韓網掀論戰

社會熱門新聞

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

挺刺青師私刑正義被罵翻！正義哥：為何要道歉？

即／挨告後首現身！大牙受訪淚崩「我會加油」

綠島藍洞25歲女拍照遭大浪捲走　今宣告不治

重機騎士急剎重摔　滑20m撞轎車不治

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

鳳梨直播鞠躬2次　保母：他的道歉像大便

新莊工廠陷火海　塑膠臭味蔓延

獨／曾騙正妹護理師　棒棒堂EDD又詐250萬　

機車用鏈條鎖住水溝蓋　佔停車位賤招畫面曝

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

猛砍檳榔攤老闆娘　藍衣男落網

更多熱門

相關新聞

90kg保母悶死11月嬰　同事「無作為」判刑入監

90kg保母悶死11月嬰　同事「無作為」判刑入監

4年前內湖「我們的」托嬰中心90公斤廖筱萍保母環抱悶壓11個月大「叡叡」致死，遭判3年半定讞，與廖女共同照顧嬰幼兒的保母蘇昭伶因案發當下毫無作為，且逾1小時都沒有查看男嬰，被認定也有責任，最高法院上月依過失致死罪判處1年半定讞，蘇女日前已到士林地檢署報到發監。

控音樂家妻外遇　夫靠1事逆轉獲賠30萬

控音樂家妻外遇　夫靠1事逆轉獲賠30萬

今年北市死亡車禍45件　19件與行人有關

今年北市死亡車禍45件　19件與行人有關

快訊／公園前「男子陳屍車內」！警拉封鎖線

快訊／公園前「男子陳屍車內」！警拉封鎖線

OL當街被猛砍喊救命　大11歲男友判刑7年半

OL當街被猛砍喊救命　大11歲男友判刑7年半

關鍵字：

南港死亡車禍過失致死士林地院

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面