男闖紅燈遭撞　倒地再被輾過「2騎士1判囚1沒事」...奪命畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

太驚悚！北市南港區70歲李姓老翁步行過馬路時闖紅燈，導致陳姓騎士閃避不及，機車右把手撞擊其左側身體，李翁倒地後又遭黃姓騎士輾壓腿部，導致受有右側顱骨骨折、右側硬腦膜上出血等傷害，送醫搶救仍於12天後不治身亡。士林地院審結，依過失致死罪判處陳男有期徒刑8月；黃姓騎士則是先前就獲檢方不起訴處分。

▼北市南港區70歲李姓老翁闖紅燈過馬路，導致騎士閃避不及撞上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

判決指出，去年2月6日上午近6時許，70歲李姓老翁沿中坡北路全程無視紅燈號誌，違規走行人穿越道，導致76歲陳姓騎士閃避不及，騎乘的機車右把手撞擊李翁左側身體，李翁當場倒地，後方黃姓騎士也因無法閃避，輾壓倒地的李翁腿部，導致李翁右側顱骨骨折、右側硬腦膜上出血、右股骨骨折等傷害，經送台北醫學大學附設醫院急救後轉外科加護病房，仍於同年2月18日不治死亡。

▲76歲陳姓老翁騎乘機車撞擊違規闖馬路的70歲李姓老翁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

失去手足的李翁胞兄難過提告，檢方認陳男應注意車前狀況，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而當時天候陰、夜間有照明、柏油路面乾燥且無缺陷、無障礙物、視距良好等情況，竟疏未注意及此，貿然直行撞擊李翁，依法起訴；至於黃姓騎士則先前己獲不起訴處分。

▲黃姓騎士閃避不及輾過倒地的李翁腿部。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法院審理時，參酌事故發生原因是李翁闖越紅燈徒步穿越行人穿越道，不能全部由陳負過失責任，但陳翁未依法投保強制汽車責任保險，而李翁家屬雖領黃姓騎士投保的200萬1685元（醫療、死亡費），陳翁卻未賠償分毫，也未賠付任何款項給財團法人汽車交通事故特別補償基金，難認犯後態度良好，依行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，過失致人於死罪，處有期徒刑8月。