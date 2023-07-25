曾用來召喚亡魂！他曝靈媒祖父留下的「詭異木馬」：牠會自己搖動

▲英國坎特伯雷拍賣行將競標一匹搖搖馬，據傳該匹搖馬是靈媒戈登用來召喚靈體的媒介。（圖／翻攝自坎特伯雷拍賣行網站）

圖文／CTWANT

英國知名靈媒迪克戈登（Dick Godden）的曾孫女，近日正在坎特伯雷拍賣行（Canterbury Auction Gallery）拍賣靈媒祖父留下來的搖搖馬，只不過她特別提醒競標者，這匹玩具木馬「會自己搖動」。

綜合外媒報導，該匹來自20世紀的斑紋灰色搖馬，將於7月30日在坎特伯雷拍賣行進行競標，據傳該匹搖馬是靈媒戈登用來召喚靈體的媒介，拍賣估價落在200至300英鎊之間（約新台幣8000至12069元）。

戈登的曾孫女凱利（Kelly）透露，小時候她不只一次聽到搖馬在晃動的聲音，但跑過去一看卻發現空無一人，就連其他家人也曾遇到過靈異現象，某次曾祖母返家後，看見原本擺放在頂樓房間的搖馬，竟出現在客廳中央，且當時無人在家。

凱利回憶道，從女兒還是嬰兒時開始，她便擁有了這匹搖馬，只不過詭異的是，隨著孩子越長越大，女兒卻從未被玩具搖馬吸引過，更沒有興趣坐在上面玩耍，她認為應該將此事告知所有競標者，「儘管我明白這可能會讓一些人望而卻步。」

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