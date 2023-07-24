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大陸 大陸焦點 特派現場

陸乳業15年來最艱難時刻　消費者需求大減「虧損面破60%」

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

▲大陸乳業面臨困境。（圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

中國大陸乳製品消費疲軟，加上近2年國內生奶行業加速擴產，以及飼養成本高漲，生奶的供需平衡被打破，養殖行業虧損面超過60%，中小牧場再次面臨「殺牛」退出的困境。中國奶業協會名譽會長高鴻賓更在論壇中提到，中國乳業正面臨2008年以來最艱難的時刻。

據荷蘭皇家菲仕蘭和中國乳製品工業協會公布的數據顯示，中國大陸每日攝取奶製品人數不斷下降，僅為240毫升，與過去兩年相比也有所減少。

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

《上觀》報導，2014年，由於市場供需失衡，國內生奶行業曾遭遇「過山車」式的週期起伏，特別是從2015年至2018年間，中國奶業協會公布的數據顯示，大陸50%的牧場陷入虧損，「倒奶殺牛」之下，奶牛存欄（某個區域飼養的奶牛數量）也大幅減少，根據國家奶牛體系的統計，奶牛存欄數從2014年的857萬頭下降到2019年的471萬頭。

2018年以來，觸底後的牛奶價格進入上行週期，除了乳企大規模自建大型牧場外，大陸養殖戶也在加速擴欄或新建牧場，帶來了生奶供給量的快速增長，2020年大陸生奶產量甚至創下13年來增速最快，當年大陸奶產量和奶價完成了U字反轉。

但新週期來的格外快，2022年疫情影響下，大陸乳製品消費增長疲軟，導致了生奶供給階段性過剩，疊加成本的上升，2023年上半年行業再次到了艱難的時刻。

高鴻賓說，目前無論是加工企業還是畜牧企業都面臨嚴重的困難，這也是2008年三聚氰胺事件後，行業最困難的一年。疫情3年，受到消費者需求的推動，大陸乳業的消費增速遠超過去10年，但目前行業面臨消費疲軟、奶價下降、成本上升，給企業造成了巨大的困難和壓力。

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