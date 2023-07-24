陸官員坦承：民企投資信心未恢復　需求不足影響大

▲大陸需求狂降，政府推出多項措施因應。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家發展改革委固定資產投資司副司長、一級巡視員韓志峰24日公開表示，今年以來，民間投資增長確實承受較大壓力，「從投資信心看，受需求不足等問題影響，有的企業信心尚未完全恢復。」

韓志峰在新聞發布會上指出，當前民間投資結構持續優化，一些領域民間投資顯現了不少亮點，今年上半年，除房地產開發以外的民間投資同比增長9.4%，增速比全部投資高5.6個百分點；製造業民間投資增長8.4%，比製造業整體投資高出2.4個百分點。

韓志峰提到，特別是清潔能源、電動汽車等領域民間投資比較活躍；基礎設施民間投資增長15.6%，比基礎設施整體投資高出8.4個百分點，呈現出較強的投資信心和投資動力。

不過，韓志峰也說，從投資信心看，受需求不足等問題影響，有的企業信心尚未完全恢復。從投資方向看，傳統行業的增長空間受限，而對新興行業，有的民營企業看不清、把不準發展趨勢，投資方向不明。

韓志峰說，從准入門檻看，有些民營企業參與投資意願較強的項目，還存在一些不合理的門檻限制。從要素獲取看，民營企業融資難、融資貴的問題仍然存在，有的民間投資項目還受到用地、用能等關鍵要素制約。從投資環境看，前一段時間，網路上有一些對民營經濟、民營企業不夠友好的言論，影響了一些企業和地方的積極性。從工作方法看，有的地方在鼓勵和促進民間投資時，還缺乏創新性思路、市場化辦法、改革性舉措，存在不會鼓勵、不善鼓勵等問題。

韓志峰強調，針對民間投資面臨的不敢投、不會投、不能投等問題，《關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》提出了相應的政策措施。

韓志峰並舉了例子，例如，針對投資方向不明問題，我們將明確一批鼓勵民間投資參與的重點細分行業，全面梳理吸引民間資本參與的項目清單，加大項目推介力度，鼓勵民間投資積極參與；針對要素獲取困難問題，將建立全國重點民間投資項目庫，引導有關方面加大融資支持和要素保障；針對存在准入門檻問題，將搭建民間投資問題反映和解決渠道，努力從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來。