快訊／擎天崗停車場驚見男屍！　倒租賃車內明顯死亡

▲台北市陽明山擎天崗停車場，一輛租賃汽車內一名男子死亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市陽明山擎天崗停車場21日下午發生一起事件！一名年約40歲的男子倒臥租賃車內，人已明顯死亡。警方隨即封鎖現場，並調查男子身份及死亡原因。

據了解，警消到場確認車內葉姓男子無回應，便將車輛打開，立即通知救護人員到場，然而葉男已明顯死亡，一旁留有手機、相關證件及遺書，而且警方初步查看時並未發現有明顯打鬥痕跡或外力介入，排除他殺，後續將報請司法相驗。