平交道警鈴響！多輛汽車硬是要過　網炸鍋：不怕死的台灣精神

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾在路竹區鴨寮里平交道直擊，平交道警鈴已響，柵欄也開始放下，但多輛汽車依然強行通過，他不禁將影片PO上網發問「後方兩台車是闖平交道？影片曝光後，網友憤怒留言「滿滿不怕死的台灣精神！」、「拜託檢舉他們。」對此，警方表示，此舉已違反道交條例，可處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰款。

一名網友在FB社團「翻轉台灣交通違規交流平台」PO出一段影片，從畫面中可見，當時平交道警鈴響起，柵欄也開始放下，然而，卻有多輛汽車強行要衝過去。原PO也為此發問，「請問後方兩台車是闖平交道？最後一台柵欄已經放下、第四台車本來也要衝過去！」

▲平交道警鈴已響！他竟直擊多輛汽車「硬是要過」。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流平台）

不少網友看了影片後，紛紛留言表示，「滿滿不怕死的台灣精神！」、「拜託檢舉他們」、「不要命了耶這些人，命都不要應該也不在乎錢」、「哇，可能最高階的罰單，收到的時候可能會哭！」、「拼一把，快7秒或晚7天」、「平交道本來就要淨空，前車過後車才能上....紅的是超明顯違規~~」、「考照時明明就是聽到聲音就要停了..偏偏這些人用腸子考照」。

對此，警方表示，經檢視影像內容，該地點為高雄市路竹區新民路往民族路之鐵路平交道，影像中平交道警鈴已響，警示閃光號誌已顯示，遮斷器亦已開始放下，汽車仍強行通過，已違反道路交通管理處罰條例第54條第1條規定，可處新臺幣1萬5000元以上，9萬元以下罰款，將移請權管單位（鐵路警察局）依法辦理。

▲平交道警鈴已響！他竟直擊多輛汽車「硬是要過」。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流平台）