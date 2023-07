義大利「巨大冰雹」狂砸畫面曝光！直徑10cm如網球　至少110人受傷

▲義大利降下巨大冰雹。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

全球遭受極端氣候威脅,義大利除了出現驚人熱浪之外,北部地區居然在19日晚間降下冰雹,從曝光的影片可以看到,如網球般大小的冰雹不斷砸向地面,畫面相當恐怖;據統計,這場冰雹至少造成110人受傷,多部車輛被砸毀。

根據CNN報導,義大利北部維內托大區(Veneto)在19日晚間突然降下冰雹,且大小達到直徑10公分,如同一顆顆網球從天而降。維內托大區主席扎亞(Luca Zaia)表示,緊急服務部門接到500多通報案電話,包含財產損失和人身傷害。

從曝光的影片可以看到,巨大的冰雹不斷從天空砸向地面,畫面彷彿災難電影。根據統計,這場冰雹造成至少110人受傷,許多路樹因此倒塌,許多民眾也在推特分享受災情況,包含車輛和住家屋頂也都被砸毀。

扎亞說,大部分的傷者都是被砸碎的玻璃割傷,或是在佈滿冰雹的路面上滑倒,現在工人們也在加速拆除被砸穿的玻璃,同時砍掉在風暴中嚴重受損的樹木。

