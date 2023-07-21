義大利「巨大冰雹」狂砸畫面曝光！直徑10cm如網球　至少110人受傷

▲義大利降下巨大冰雹。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

全球遭受極端氣候威脅，義大利除了出現驚人熱浪之外，北部地區居然在19日晚間降下冰雹，從曝光的影片可以看到，如網球般大小的冰雹不斷砸向地面，畫面相當恐怖；據統計，這場冰雹至少造成110人受傷，多部車輛被砸毀。

Grandine..ma quella seria però pic.twitter.com/bGfPzhWGv9 — Mario 'e picone (@mimanda_picone) July 19, 2023

根據CNN報導，義大利北部維內托大區（Veneto）在19日晚間突然降下冰雹，且大小達到直徑10公分，如同一顆顆網球從天而降。維內托大區主席扎亞（Luca Zaia）表示，緊急服務部門接到500多通報案電話，包含財產損失和人身傷害。

Good afternoon everyone,



Make sure you turn up your sound for this video,of the super sized hail stones in Mirano (Venice) Italy yesterday. pic.twitter.com/667DEHnx6Y — Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 20, 2023

從曝光的影片可以看到，巨大的冰雹不斷從天空砸向地面，畫面彷彿災難電影。根據統計，這場冰雹造成至少110人受傷，許多路樹因此倒塌，許多民眾也在推特分享受災情況，包含車輛和住家屋頂也都被砸毀。

扎亞說，大部分的傷者都是被砸碎的玻璃割傷，或是在佈滿冰雹的路面上滑倒，現在工人們也在加速拆除被砸穿的玻璃，同時砍掉在風暴中嚴重受損的樹木。

Good morning everyone,



Powerful thunderstorm have produced super sized hail stones in parts of Italy last night, the giant hail stones was around 10-12cm in diameter, loads of reports of damage to cars and people properties, videos and more pictures to follow. pic.twitter.com/IW1wXO9PaV — Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 20, 2023

義大利近來遭遇嚴重天氣災情，除了無預警的冰雹之外，也面臨嚴酷的熱浪襲擊，首都羅馬更是創下攝氏41度高溫的紀錄，氣象學會更以希臘神話中的「地獄犬」（Cerberus）來形容這波熱浪。

事實上，義大利今年5月才遭受洪水侵襲，有20多條河川氾濫，創下百年紀錄，更引發一連串的土石流。隨著全球氣候變遷加劇，科學家們也很清楚，極端的天氣事件只會變得更加頻繁。