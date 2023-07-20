四期教育成佛有你／精進誦經幫助在負面情緒中受苦的你

文／陳子轅



2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】銅獎陳子轅 作品：我和靈鷲山神奇緣分



與靈鷲山的緣分，可謂是神奇。我有一位臺灣閨蜜，她生活在上海，每年也會趁假期回臺灣探親。在2020年的秋天，她從臺灣回來，我看她容光煥發，神采飛揚，一下子有點認不出了，原來她剛剛從靈鷲山禪修閉關出來，她神神秘秘的告訴我說，做夢夢見了一個老和尚，在一個山洞裡閉關，讓她去靈鷲山找他學習。她醒來後跟隨著夢境的指示，找到了靈鷲山，找到了心道法師，成為了一名佛弟子。



半信半疑的我，還沉浸在她的故事裡，她突然對我說：“子轅，我帶你去，靈鷲山在上海的駐點吧，叫合川空間，那裡有很多師姐一起修行，你一向熱衷於學習佛學，可能你會很喜歡那裡。”就這樣，我在我臺灣閨蜜的牽引下，與上海合川空間相遇，與靈鷲山結緣，也成為了一名皈依三寶的佛弟子。



在我的腦海中，佛學是一門高深的學問，除了需要悟性，智慧以外，還需要一點“特殊能力”，也就是我們說的“神通”。我一直以為，學佛這件事，本身是很“佛系”的，沒有所謂的功課，也沒有相關的體系。只是從一些高僧大德的書籍裡，學習一些世俗意義上“與人為善，因果不虛”的道理。只有那些真正的出家弟子，一生奉獻給了佛學，他們才有機會系統學習，並做日常功課。



不過，當我成為皈依弟子之後，我發現我是真的很幸運。人的一生能值遇正法時屬不易，更何況，我感覺我是被正法直接納受的。這事兒，一直到現在，想起來，都會汗毛直豎，感覺自己有點太被“寵愛”了。



進入靈鷲山這個大家庭後，我發現，原來我們每一天是要練習禪修的，至少10分鐘，原來每天有一部《觀世音菩薩普門品》是要誦讀的，原來我們有100萬遍的釋迦摩尼心咒是作為靈鷲山皈依弟子需要完成的，原來，我們是有一個完整的佛學課程體系——四期教育，凝結了師父和法師們的心血，讓我們這些在家弟子能如出家弟子一般，學習教理，如理修習的。



一開始的我，並沒有很快的進入好好修行的狀態，我依然維持著我原本的修習習慣，東一拳西一拳，從各個法門去找依止，好像只要可以從不同的門派裡學點皮毛，就能滿足我無窮無盡的好奇心。當時的我不願意為了一個靈鷲山，放棄外面一大片佛學大海。我還記得我在2021年的那個春節，我抽到了師父給的第一個祝福紅簽文，上面寫著：



懺悔就是解碼，解冤釋業，在任何一個緣上，應無所住而生其心。

後面寫著新春吉事是：心要住在法上，不在善惡，好壞，是非，人我裡產生感覺。



那個時候我的還是懵懵懂懂的，不知道我即將面臨的是人生無比大的考驗，來自家庭，來自事業，來自財務和健康的綜合性低迷的大考驗。我遭受了一場也許另任何一個世俗的人都無法接受的背叛，在怨恨的情緒中，我無法自拔，日益消沉萎靡。同時因為疫情的緣故，我本來經營的好好藝術教育機構，也瀕臨經營危機，財務上的巨大虧損，也一度讓我無力承受。



在這一段灰暗無比的時期，我看出去的世界，是灰色的，是暗淡無光的，唯獨偶爾拿出師父的紅色簽文，聽一下師父在小程式上的開示，我才稍微獲得一絲安慰與清涼。我開始意識到，年初我抽到的簽文，是對我即將面臨的毀滅性打擊，早早給出的解藥。上天在告訴我：應該好好修行了。只有修行，才是唯一的出路。



於是我開始每日大量誦經，在這段日子裡，我完成了包含《金剛經》《華嚴經》《法華經》《大般涅盤經》《佛說佛名經》《地藏經》等12部大乘經典。當時我完全依靠經典的加持力，將我從情緒的桎梏裡拯救出來，至少能讓我過著看似和普通人一樣的寧靜生活。但我知道，我內心依然是渙散的，是需要救贖的，是需要陽光的。



慢慢的，我開始從內心做了一個決定，我決定，要好好的系統的學習經典，知道這些經典到底在講什麼，佛學到底在講什麼，於是我心想事成的進入了靈鷲山四期教育的系統課程學習。也因為這樣正統和全面的學習，我徹底放下渙散的心志，準備一門深入，一心一意的學習四期教育，並跟著心道法師的禪修方法，好好坐禪修習。



我跟著靈鷲山四期教育，有次第的學習了《皈依三寶》，《初轉法輪》，《無我之道》，現在在學習《解脫之門》三十七道品。越學越認真，越學越覺得法教來之不易，當為所有人珍惜。更加體會到，這麼好的佛法，應該為更多人去學習，去利益幫助更多煩惱橫生的芸芸眾生。所以我發願成為了合川空間的一名志工。一有機會，就會介紹我與我有緣的朋友，來結緣靈鷲山，結緣佛法，結緣四期教育，結緣水陸法會。



在這期間，我結緣了14壇水陸，且每一個功德主給我的回饋都是：“子轅，你為什麼不早點告訴我，讓我早點報名？” 我也推薦了5名好朋友來一起學習四期教育的課程，他們每一個人都因為佛法而得到心靈的滋養，因為靈鷲山的法教獲得了通往幸福的鑰匙。看見他們每次上完課後，開心的模樣，我真的覺得我獲得了更大的快樂和滋養。大概這就是大家經常說的“隨喜功德”吧。



在四期教育課程的陪伴下，我不知不覺的，走過了人生情緒的低谷。走出了嗔怒，仇恨，走出了匱乏和貧窮。雖然，在這期間，我依然時不時的還會面臨一次次不大不小的人生考驗，依然包含著健康，財務，情感人際方和事業等多方考驗，但是，有了佛學的指引，我就有了內心面對他們的力量，知道了“應無所住而生其心”的道理，時刻覺察情緒，做自我內觀，修戒定慧，找那個如如不動的自性。



每一天，有師父的音訊陪伴，有正信正學的陪伴，我變得勇敢而無所恐懼。雖然遇到了很多坎坷，但我仿佛摸到了，把心修成天空，和大海，包容一切，不為一切所住的門道。也在這個過程中，體會到了什麼叫做修行修的是慈悲，我從“放下”裡體會到了自由，從“付出”裡，我感受到了快樂。



師父曾經開示說：修行修什麼？內心開闊，又慈悲，又能夠去幫助別人。看到別人快樂，自己也快樂。別人給我們煩惱，我們就像海，把它消掉。所以別人給我們的煩惱，它不是煩惱，就是融到海水裡面，把它變成鹹水。如果融到虛空，就用虛空把它包起來，虛空很大，怎麼樣包都可以。像海，像虛空，都沒有感覺。我們的煩惱沒有，慈悲心又夠，這就是修行。



今年我已經開啟我的新的征程，在事業方面，在生活方面，都打開了新局面。因為我知道，我自己也已經是全新的我。今年我抽到的紅簽文說：事事物物上都擁有善念，善信，才能獲得善緣，有了善緣，處處得到順境，得到貴人，做任何事都能成功。我有種感應，這是師父對我建立新事業的祝福和囑咐，他告訴我，我會成功的，只要依照佛法行事，我會得到世俗化的吉祥如意，心想事成，而與此同時，在獲得這一切的時候，因為發心的正確，我在修行上也能更加增上。這真應驗了一句話：“人生是一場修行。”

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