快訊／好酒沉甕底！賴清德釋5立委佈局　推「工兵里長」戰林德福

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德12日宣布最後一波立委提名人選，徵召國際部主任謝佩芬參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，以及徵召基層「工兵里長」莊銘淵，對戰國民黨老將林德福。他表示，拜託父老鄉親能夠給予最大的支持，共同完成增進台灣民主、和平、繁榮的歷史任務。

民進黨中執會今天下午通過5區立委提名，徵召「哈佛女孩」謝佩芬參選台北市第三選區，對戰國民黨立委王鴻薇；新北市第九選區（永和區、中和區17里）提名「四連霸」里長莊銘淵，挑戰「六連霸」國民黨老將林德福；新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市19里）提名陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱，與國民黨立委林思銘、時代力量立委王婉諭及民眾黨立委參選人正面對決。

此外，台中市部分，台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）提名青年部副主任謝子涵，挑戰國民黨資深女將楊瓊瓔；台中市第八選區（豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區），提名民進黨市議員謝志忠再戰，與國民黨老將江啟臣競爭。

賴清德今天說，民進黨在今天下午推出「好酒沉甕底」第六波民主大聯盟人選，今天所推出的5位人選，秉持跨黨派、跨領域、跨世代原則，有本身是國際部主任、具有國際視野的謝佩芬，也有本身是陽明交大教授的曾聖凱，還有專注於地方青年創生工作的謝子涵，她過去曾特別赴日了解地方創生政策，可以看出她的理想性，以及想要為故鄉台中所做的一切。

賴清德表示，此次提名人選，還有5任資深議員謝志忠，他連續15年擔任學校導護志工，可以看出他深耕基層與關心孩子的精神；另外還有非常特別的，這次也徵召里長莊銘淵，「也許在最艱困的選區，需要一個工兵一般的里長，才有辦法打破高築幾十年的城池」。