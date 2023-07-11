囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

▲台南市議員郭信良涉及在議長任內收賄1,300萬元，7月6日遭檢調約談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南地檢署、橋頭地檢署聯手偵辦前台南市議長郭信良收賄案，發現他前年在議長任內，見市值逾54億元的佃西重劃案有利可圖，竟透過白手套、台南市佃西里長高進見，向重劃會理事長廖堅志收賄1,300萬元，得手後對南市府承辦人員施壓，嗆說：「別人8天，我議長2個禮拜？」「你給我記住！」要求配合辦理土地登記，行徑相當囂張，甚至還涉偽造合約企圖掩飾金流，犯行全遭辦案人員掌握，南檢依貪汙罪將郭、高2人聲請羈押禁見獲准。

台南市議長、現任台南市議員郭信良涉嫌在安南區佃西自辦市地重劃案索賄1,300萬元，7日深夜遭法院裁定羈押禁見，震撼各界。本刊調查，郭信良在擔任議長期間，於前年9月向台南佃西重劃會理事長廖堅志收賄1,300萬元，得手後打電話對台南市府承辦人員施壓，要求配合辦理土地登記，事後為了掩蓋罪行，還製作假合約，遭辦案人員掌握，台南地院裁定郭與協助收賄的白手套里長高進見羈押禁見。

▲郭信良7月7日晚間10時許遭法院裁定羈押禁見，搭上囚車赴看守所。

本刊調查，台南佃西地主成立重劃會，選出立城工程負責人廖堅志擔任理事長，向市府申請土地重劃，2013年啟動至今，農地變建地，開發利益可觀，全案在2020年已完成基礎工程施作及驗收，目前重劃完成建地1.8萬餘坪待價而沽，開發總市值逾55億元，已在2021年陸續進行重劃後的土地分配，將分回給原地主的土地及抵費地陸續辦理過戶。

▲高雄市調查處等單位為偵辦郭信良收賄案，於7月6日兵分十餘路搜索約談。

但此案發生官司纏訟及土地過戶登記卡關，重劃會苦思如何找有力人士代為運作解套，這也讓郭有機可趁，2021年郭信良邀正與台南市府辦理土地登記的廖堅志等人，至台南正統鹿耳門聖母廟副主委蔡連博的舊厝聚會，提及自己曾幫高進見協調重劃區的一名吳姓地主，獲得房子拆遷的補償案，示意給錢，廖認為郭信良是議長，為台南地區的重量級政治人物，具有主持議會、聽取施政報告與質詢的權力，對於負責土地重劃的地政局及都發局還具有監督權限，因此同意請他協助，同意付1,300萬元。

▲佃西重劃案總面積9.27公頃，完工後建地6.03公頃（18,237坪）發回地主及重劃會，另3.24公頃收歸國有成道路、公園、學校、廣場。

檢調查出，郭信良收下1,300萬元後，曾打電話向官員施壓及嗆聲，涉及收賄等罪，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，郭是7連霸台南市議員，從政超過20年，歷任正副議長，地方政治實力雄厚。

▲佃西重劃案位於安佃國小旁，目前已重劃完成，已有建商進駐推案。

台南地檢署過去曾2度以貪汙罪起訴他，包括2009年台南市海佃國中校舍新建工程弊案，郭信良涉洩漏評委名單藉此收取酬金；2015年間，官田某鋼鐵廠擴廠環評，檢方也懷疑郭向業者索賄700萬元，但這2案他都逃過一劫，歷審均獲判無罪，堪稱台南政壇的九命怪貓，只是這回他遭鋃鐺上銬收押，能否再脫身？有待時間證明。

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