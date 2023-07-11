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娶醫師妻成功翻身！富人夫想「扶小三上位」　律師看不下去出1招

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲人夫晉升有錢人後竟大搞婚外情，甚至逼正宮離婚。（示意圖／取自pakutaso）

圖文／CTWANT

俗話說糟糠妻不可棄，然而真正做到的人少之又少。越南一名人夫與醫師妻子結婚後，工作相當順利，成功晉升有錢人，怎料到卻大搞婚外情，還想休掉陪他辛苦過的妻子。律師接到委任後也看不下去，用1招讓案件出現轉圜。

根據越南媒體報導，武姓律師透露，委託人小光（化名）在成為有錢人之前是一名出口商，在異地認識了職業為醫師的妻子，妻子不僅擁有高的社經地位，且也長得相當漂亮；很快地2人墜入愛河並且結婚，還陸續生了2名孩子。

自結婚以來，小光可以說是一帆風順，靠著投資成功累積財富，不僅買了房子，還換了車子，日子過得相當愜意。不過小光卻在往返兩國之間的航班上，認識了另一名美麗的女子，甚至發生了婚外情，從此扮演著2個角色，一個愛家的丈夫、一個愛女友的男友。

小光除了每月給小三零用錢花之外，還不時買貴重禮物，送房、送車毫不手軟。而當小三知道小光是有錢人後，野心越來越大，最後竟想上位變正宮。

正宮得知丈夫外遇後心痛欲絕，但為了保全完整家庭，還是接受一切，堅決不離婚。她希望丈夫能夠回頭，回歸家庭，讓孩子們有完整的家。此外，她也不願讓外頭的小三坐享其成，畢竟這些財富都是她和丈夫一點一滴辛苦累積起來的。

武姓律師表示，由於正宮不願離婚，小光因此找上他。武姓律師坦言，雖然委託人小光給他一大筆錢，要他趕緊用法律解決這件事，但他的良心不允許。他認為，在這事件中，正宮是非常可憐的一方，因此決定推遲提交申請。

武姓律師直言，小三多次催促他快點提起離婚訴訟，但自己常以各種藉口拖延，「我努力利用這些時間，讓男方認知到他的錯誤，並回到家庭。在這個行業工作多年，我接受過許多離婚案件的諮詢，然而，從來沒有一個案件像這起案件一樣讓我如此痛苦。」

經過多次拖延，武姓律師透露，丈夫似乎意識到自己的問題，不再像以前那樣頻繁地與女友互動，而小三的焦慮，也讓他了解到，拖延戰術似乎出現作用。武姓律師說，雖然不知道結果如何，但還是希望男方能回到家人身邊，這是妻子應得的一切。

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