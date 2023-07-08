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6年詭案！戀童男殺小六男童陪葬　驚爆「神龕小鬼」反噬

有戀童癖的李男企圖輕生，竟要求友人陳男勒斃男童小杰陪葬。

▲有戀童癖的李男企圖輕生，竟要求友人陳男勒斃男童小杰陪葬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8年前，新竹發生一起駭人聽聞的男童命案，一名有戀童癖的李姓男子，因工作不如意企圖輕生，又不想一個人孤單走黃泉路，竟要友人勒斃一名熟識的男童陪葬，案發後警方循線找到自殺未遂的李男及男童屍體，並在李男住處發現養小鬼的詭異神龕。民俗專家認為，李男應是養小鬼走火入魔遭反噬，才會鑄下大錯。法院審理後依殺人等罪，將李男及友人判處無期徒刑。

2015年5月12日晚間6點多，新竹一位媽媽因就讀國小六年級的兒子小杰（化名）放學後沒到安親班，心急地四處打聽兒子下落。

後來從兒子的同學口中得知，一名李姓男子時常在學校附近出沒，還會請小朋友吃零食、喝飲料、贈送遊戲點數，跟大家感情很好，小杰也常跟同學到李男家玩，這名媽媽擔心兒子出事，立刻致電派出所，請警方協尋。

李男（圖）聲稱學過音樂，還去樂器行租借小提琴擺在家中，博取男童信任。（翻攝畫面）

▲李男（圖）聲稱學過音樂，還去樂器行租借小提琴擺在家中，博取男童信任。

屋內白茫茫　男童成屍體

獸醫系肄業的陳男（圖）因工作不順，被李男騙去當劊子手。（東森新聞提供）

▲獸醫系肄業的陳男（圖）因工作不順，被李男騙去當劊子手。

警方獲報後，調閱李男住處附近的監視器，發現當天放學後，李曾帶著小杰返回9樓住處；詭異的是，半小時後，李又抱著全身癱軟的小杰，搭電梯轉至同社區另棟大樓4樓，身旁還跟著一名男子。

時任新竹市警局第一分局偵查隊小隊長的鍾健祥告訴本刊，他們掌握到小杰的行蹤後，派出大批人馬趕赴大樓4樓、逐戶敲門，其中一間套房沒人回應，同仁認為有異，拚命敲門，精神恍惚的李男才緩緩打開一點門縫，這時一股怪味撲鼻而來，大家驚覺不妙，試圖推開房門，但李放了沙發擋在門後，警方費了好一番功夫才進到屋內。

鍾健祥說，屋內白茫茫一片，空氣中彌漫著殺蟲劑的味道，幾乎無法呼吸，後來在煙霧中依稀看到床上有人，上前查看確認就是小杰，但放學時還蹦蹦跳跳跟李男返家的他，已經成了一具冰冷遺體。

李男住處的客廳櫃子擺放詭異神龕，令人毛骨悚然。（翻攝畫面）

▲李男住處的客廳櫃子擺放詭異神龕，令人毛骨悚然。

警方將虛弱的李男送醫，等他稍微恢復意識後，追問電梯內同行男子的身分及下落，李迷迷糊糊地表示對方姓陳，並指陳是殺害小杰的凶手。

不久後，警方循線在嘉義找到陳男，將他帶回警局偵訊。陳一開始否認犯案，經警方曉以大義，勸他認罪換取減刑，他才坦承犯行。

陳男告訴警方，案發前1年，他參加泰國旅行團與李男結識，對方自稱在新竹某葬儀社當主管，月薪15萬元，還說2人有緣，要找他接棒，這讓當時工作不順的陳很心動，返台後特地從嘉義搬到新竹租屋，準備加入殯葬業。

五十萬為餌　誘友人下手

不過，李要求陳先付一筆置裝費才能報到，陳匯款後卻沒下文，讓存款所剩無幾的他十分焦慮。後來，李又告訴陳，小杰的爸爸是公司的競爭對手，老闆對小杰很反感，如果陳殺掉小杰，不僅能立刻進公司當主管，還能拿到一筆50萬元的酬勞，陳信以為真，便一口答應。

法院審理後，依殺人、猥褻等罪，將李、陳2人判處無期徒刑。（東森新聞提供）

▲法院審理後，依殺人、猥褻等罪，將李、陳2人判處無期徒刑。

陳男告訴警方，幾天後，李交給他一把武士刀，要他趁小杰放學、行經某便利商店時下手，但他認為街上人來人往，動手殺人太醒目，事後李重擬一套殺人計畫，把小杰騙回住處下手。

案發當天，李先用陳的手機致電安親班，謊稱是小杰的國小主任，表示當天有課後輔導，小杰會晚一點到安親班，爭取犯案時間；陳則按計畫躲在房內，等李將小杰騙回家、專注玩線上遊戲時，悄悄走到小杰身後，徒手勒住他的脖子，李則在一旁觀看、指揮，10分鐘後，李確認小杰斷氣，比了OK的手勢，陳才罷手。

陳男坦承犯行後，警方隨即偵訊李男，他起初不認罪，但陳指證歷歷，加上警方動之以情，最後他才鬆口還原犯案經過，但警方聽了難以置信。

鍾健祥說：「我們起初認為陳在瞎掰，因為他之前讀獸醫系，年紀也比李大6歲，李的說法漏洞百出，陳怎麼可能會相信他，進而對小孩下毒手，但後來李坦承因工作不順，想要輕生，希望黃泉路上有個伴，於是把跟他感情最好的小杰當成目標，但他下不了手，才會騙陳，要陳當劊子手。我們雖然覺得他們的說法很荒謬，但2人口徑一致，只好採信。」

送禮搏信任　玩脫褲遊戲

案發1年前，陳男因參加泰國旅行團，而與李男結識。（翻攝畫面）

▲案發1年前，陳男因參加泰國旅行團，而與李男結識。

李男向警方供稱，他原本僅承租大樓4樓的套房，後來因為東西太多擺不下，才又在同社區租了坪數更大的9樓。至於為何要運屍到4樓才自殺，李男則解釋因4樓的環境相對安靜，較能平靜地自我了斷，還說原本打算服藥輕生，但因擔心藥效不夠猛，才又點了水煙殺蟲劑。

另一名承辦員警透露，案發後鑑識人員到李的9樓住處蒐證，發現一封指名給5名男童的遺書，內容提到：「來生也希望我們能在新竹當真正的親兄弟…希望我們6個能再度續緣！」還交代死後要跟小杰一起火化。

警方調查發現，李根本不是葬儀社主管，案發前1年，他曾在國小附近的五金行打工，當時他以大哥哥自居，聲稱自己曾在維也納學音樂，並常在國小周邊出沒，靠著送東西、教樂器，博取男童們的信任，等對方卸下心防後，就要求玩脫褲、摸生殖器的遊戲，疑有戀童癖。

案發當天，李男誘騙剛放學的男童小杰（箭頭處）返家，最後痛下殺手。（翻攝畫面）

▲案發當天，李男誘騙剛放學的男童小杰（箭頭處）返家，最後痛下殺手。

鍾健祥表示，李男雖領有中度精神障礙手冊，但心思縝密，為取信被害人，還特地去樂器行租借小提琴擺放在家中，加上出手大方，不少小朋友對他產生崇拜跟信賴感。這些孩子因年紀小、個性單純，不懂得自我保護，讓李多次在五金行、校園、租屋處猥褻得逞，1年來至少有10名男童受害。

拜鬼妻娜娜　鄰居聞怪聲

李男的遺書指名5個男童，希望來生和他們當親兄弟、再續前緣。（東森新聞提供）

▲李男的遺書指名5個男童，希望來生和他們當親兄弟、再續前緣。

值得一提的是，偵辦過程中，警方還在李男住處的客廳櫃子，發現一個令人毛骨悚然的詭異神龕。承辦員警告訴本刊，李男不僅供奉泰國知名的「鬼妻娜娜」雕像，旁邊還放了一具小棺木，裡面裝著用骨頭刻成的小人像，棺蓋上寫著泰文符咒，四周則有玩具及糖果等物。

警方訪查得知，李曾向友人透露，晚上常聽到奇怪的腳步聲，害他無法安心入睡，員警也透露：「案發後，鄰居時常聽到案發屋內傳出規律的碰撞聲，每次持續5、6個小時，長達1、2個月，讓人不寒而慄。」對此，有民俗專家認為，李極有可能是養小鬼遭反噬，導致走火入魔，思想變得極端，才會動念輕生，還拉小杰陪葬。

李男自殺未遂，被警方緊急送醫，撿回一命。（東森新聞提供）

▲李男自殺未遂，被警方緊急送醫，撿回一命。

針對這起命案，法院審理後認為，李、陳2人並非「無差別殺人」，仍有教化的可能，最後依殺人、猥褻等罪，判處2人無期徒刑定讞，為此殺童案劃下句點。

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