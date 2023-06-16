獨／副總被控性騷3女下屬　寶成緊急回應：6／13已送性平會調查

▲寶成副總被控性騷。（圖／翻攝google街景）

記者游瓊華／台中報導

知名跨國企業寶成集團一名副總遭控性騷擾，民進黨台中市議員林祈烽在總質詢時爆料，該名副總級主管涉嫌性騷3名女員工，對3人上下其手，女員工不堪其擾，紛紛離職。對此，寶成集團正回應指出，將依法由性平委員會進行調查，並做出適當處置。

寶成集團指出，公司在週一時收到議員代傳達的申訴，公司已經在週二(6/13)立即成立「性平委員會」，並展開相關調查工作。會依法由性平委員會進行調查，並做出適當的處理。