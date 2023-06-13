「漫步生活節」送帳篷野餐袋！郊山健走+聲景藝術　推廣5招防癌

▲台灣癌症基金會舉行「漫步生活節」，報名就送限量聯名款雙人帳篷、野餐袋，活動也宣導5招預防癌症方法。（圖／台灣癌症基金會提供）

記者林育綾／台北報導

癌症連續40年居國人死因之首，台灣癌症基金會將於7/16在台北大湖公園舉行「漫步生活節」，邀民眾野餐、郊山健行，還結合聲景藝術導覽；更與藝術家《某人日常》合作，報名就送限量聯名款雙人帳篷、野餐袋，活動也宣導「全民練5功」5招預防癌症方法。

台灣癌症基金會自成立以來，長年推動癌症防治宣導，也辦理兒童飲食防癌國小校園巡迴講座，至今已達5,540場次，受惠學生超過888,899人次。為了擴大宣導族群，基金會今年特別舉辦「漫步生活節」，創造體驗性的「全民練5功」防癌知識、健康生活交流活動，強化國人癌症預防觀念，提供美好生活提案。

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「全民練5功 防癌就輕鬆」整合的癌症預防觀念，鼓勵全民力行「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」5個功法，降低60％～70％的罹癌風險。

除此之外，活動也邀請台灣聲景協會范欽慧，錄製白鷺鷥步道聲景導覽，創建以聆聽自然聲景為主的戶外導覽錄音，讓民眾藉由聲景的角度來欣賞大湖公園內白鷺鷥步道的特色，覺察環境生態的珍貴。

▲台灣癌症基金會將於7月16日下午在台北大湖公園陽光草坪舉行「漫步生活節」。（圖／台灣癌症基金會提供）

「漫步生活節」將於7月16日下午在台北大湖公園陽光草坪舉行，活動即日起受理捐款報名，報名即可獲得獨家聯名好禮，與藝術家《某人日常》合作推出限量聯名款「好運爆篷健康袋著走禮包組」，內容有雙人速開帳篷，防潑水又有遮陽的功能；還有加大版的黃麻野餐袋。活動當天，現場還可以領取護膚保養品、餅乾、飲品、野餐盒等。