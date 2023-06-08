　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油煉製事業部執行長徐漢。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，金額高達2710萬，檢、廉專案小組去年1月發動搜索，在徐漢辦公室和住家查扣不明款項2710萬，檢方在去年5月偵結，將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴，起訴後徐漢仍持續被羈押，徐漢最近向法院具狀聲請交保，經橋頭地院審理後，裁定准予以500萬元交保，限制出海出境，累計徐漢已遭羈押將近1年半。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲▼檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警在徐漢辦公室查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，去年1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

在案情方面，專案人員懷疑其中的1710萬可能是其他標案的得標廠商送的，在農曆春節過後向中油公司調閱他經手核定的可疑標案，逐一清查過濾，結果發現一名退休黃姓經理、承辦人員和其他標案廠商等6人，疑與1700萬賄款有關，經傳喚到案後，黃否認，遭羈押禁見，其餘人交保或飭回，案情有擴大趨勢，檢警歷經4個多月的偵查，在去年5月偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人依法起訴。

全案起訴後，徐漢因仍不坦承犯行，且社按情節重大，一再被法院裁定延押，最近羈押期即將屆滿，徐漢再度具狀向法院聲請交保，徐漢主張，他目前已經不是中油執行長，對中油已無影響力，願意具保500萬元，法院審理後，同意徐漢以500萬元交保，限制住居及限制出境、出海8月，每週2次到法院報到，且不得對其他共同被告及證人有任何騷擾、接觸或不法侵害行為。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保
快訊／威力彩4.8億開獎了　對中「發財7碼」每天睡到自然醒
女工程師「三餐超清淡」竟罹脂肪肝！營養師一聽菜單秒愣了
獨 ／93685黑熊魂斷陷阱渴死　「黑熊媽媽」悲痛發聲
快訊／侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　
快訊／6縣市大雨特報！宜蘭山區豪雨狂炸
快訊／新北幼兒園餵毒！園長+4老師「改列被告」
快訊／羅智強證實「餵藥幼兒園」負責人捐政治獻金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

史上最大檢察官出走潮　32人辭職「轉法官當律師」23人退休

快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保限制住居

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

逼女員工離職還酸婊子、髒貨　「海洋森林」董座曝她遲到早退說話了

四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

快訊／高雄愛河驚見女子飄水面　救起時已明顯死亡

獨／2廂型車停屋頂！　狂阿北回應「別大驚小怪」曝車子未來去處

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

雪橇犬聽到打雷受驚嚇　鑽進爸懷裡求安慰萌翻

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

史上最大檢察官出走潮　32人辭職「轉法官當律師」23人退休

快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保限制住居

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

逼女員工離職還酸婊子、髒貨　「海洋森林」董座曝她遲到早退說話了

四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

快訊／高雄愛河驚見女子飄水面　救起時已明顯死亡

獨／2廂型車停屋頂！　狂阿北回應「別大驚小怪」曝車子未來去處

本本亂吃隔夜菜脯蛋　「上吐下瀉6小時」5症狀齊發：知道嚴重了

朱學恒坦承性騷鍾沛君　堅稱「當天喝到斷片真心完全不清楚」

快訊／鍾沛君遭強吻2次曝光「性騷切結書」　朱學恒鬆口認了

「5跡象」小心卵巢病變了 ！　醫點名高危險群：量多、沒懷過孕注意

不斷更新／陳子豪追平安　兄弟8局3比3味全

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

祖孫牽羊繩綁身上進電梯　門一關「人羊分離」男童被吊起

本土球鞋品牌結束經營！顧客轟「等一年收嘸退款」　DEUX回應了

學校烤肉炭火變小　老師倒酒精助燃4學生著火...1人身亡

黎明突停車開窗：幫我撿！　粉絲看清「他手中東西」被暖爆

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

外送員19刀殺按摩女　更審仍判無期徒刑

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

幼兒園餵藥案「17家長提告」！園長遭約談畫面曝

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

2度傳喚5億高中生母！　檢方曝原因

繫放不到3個月！85公斤台灣黑熊魂斷陷阱　活活渴死

即／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

更多熱門

相關新聞

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢起訴徐漢在內等21人；橋頭地院以其餘被告已坦承犯行，且徐漢已遭停職等，裁定500萬元交保，限制住居出境，每週須定時向法院報到。

屏東2死3傷死亡競速　10多人被辦2主辦人交保

屏東2死3傷死亡競速　10多人被辦2主辦人交保

「金害！」污染大戶　經濟部「壞榜樣」2家、上市公司1家

「金害！」污染大戶　經濟部「壞榜樣」2家、上市公司1家

高雄男持刀搶乩童3萬　求交保被打臉

高雄男持刀搶乩童3萬　求交保被打臉

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳：謝謝關心

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳：謝謝關心

關鍵字：

中油徐漢交保

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面