　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

22歲嫩妻爬上公公床！還懷雙胞胎　綠帽尪愣：該如何稱呼

外國一名人妻竟與公公亂倫，還懷了一對雙胞胎。（示意圖，pixabay）

▲人妻爬上公公的床，還懷了公公的雙胞胎小孩。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

一名22歲人夫懷疑自己妻子出軌，沒想到竟透過嬰兒監視器目睹自己父親與妻子有染，讓他直呼太噁心，沒想到竟遭自己父親背叛。

綜合外媒報導，22歲人夫德克蘭富勒（Declan Fuller）和同齡的妻子斯蒂芬妮（Stephanie），育有一名兩歲的女兒威洛（Willow），去年9月，德克蘭富勒父親達倫（Darren）離婚後搬來跟他們同住，德克蘭萬萬沒想到最後自己父親竟跟他的妻子背地裡偷情。

德克蘭透露自己懷疑妻子跟父親有染，於是安裝了嬰兒監視器監控家中狀況，將攝影鏡頭對準父親臥室大門，之後當他透過手機查看時，竟真的發現斯蒂芬妮偷溜到達倫臥室偷情，當下只覺得噁心至極，對兩人亂倫行徑感到不齒。

當德克蘭與妻子對質時，妻子竟辯稱「我們正在看辛普森家庭」，而且事後還理直氣壯地強調，自己是在丈夫離開她一週後才跟公公在一起。

對此，德克蘭在遭遇雙重背叛後認為：「沒有他們兩個我會過得更好」，當他提到父親達倫時則咬牙切齒聲稱「如果我的理智線斷了，他恐怕已經入土為安了」。

最後德克蘭決定離開這對不倫男女，目前和達倫同居的斯蒂芬妮宣稱自己懷了雙胞胎，聽聞這個消息後，德克蘭只由衷為這對新生兒感到憐憫，認為「他們出生在一個非常混亂的家庭。這對雙胞胎是我的同父異母的兄弟姐妹，但對我的女兒來說，他們是她的姑姑或叔叔還是兄弟姐妹？這種關係太讓人困惑了，該怎麼稱呼呢？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399


更多鏡週刊報導
【有片】日本爬蟲館吸客新招！　猛男館長徒手爆蘋果、手刀劈西瓜
「連酒都是自己倒」卻被收服務費　她酸：只幫一道菜汆燙收3千？
【有片】外星凸眼怪蟲現蹤　內行網友驚呼：千萬年古老物種比貓熊還稀有

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「深海閻王」找到了！送醫搶救中
25歲男「衝早餐店砍人」　交保笑著離開地檢署
民進黨性騷吃案　國民黨開轟
抗癌網紅認了裝病！「欺騙所有人3年」病照全是偷來
22歲嫩妻激戰公公！還懷雙胞胎　綠帽尪愣：該如何稱呼
李佳穎曝光「求婚過程」　見男友下跪急喊我願意
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石化

22歲嫩妻爬上公公床！還懷雙胞胎　綠帽尪愣：該如何稱呼

慎入！27歲孕婦腹痛、噁心　竟吐出2隻大蛔蟲「最長15公分」

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

北宜改管騎士遇攔查想逃逸　警拔槍+警棍狂抽：到底跑X小

結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石化

22歲嫩妻爬上公公床！還懷雙胞胎　綠帽尪愣：該如何稱呼

慎入！27歲孕婦腹痛、噁心　竟吐出2隻大蛔蟲「最長15公分」

具俊曄人品好？　在台韓國人曝對他的「真實想法」

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

中職5月投打MVP出爐　蘇智傑、陳仕朋獲獎

SM「奴隸條約」有前科！親手毀數個天團　H.O.T.、東方神起全受害

快訊／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了　送醫搶救中

最高院認TDR非外國有價證券 鍾文智二審卻再被重判…律師重批高院違法

快訊／「黑豹」勇奪T1職籃年度MVP　阿巴西：我還沒到極限

2023桃園閩南文化節開始了　6／10起藝閣vs踩街率先登場

唐鳳見證資安院與立陶宛創新局簽署數位合作備忘錄　強化民主社會數位韌性

台南科展頒獎１７件第１名作品進軍全國　黃偉哲：再創佳績獎留台南

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

新奇熱門新聞

22歲嫩妻爬上公公床！還懷雙胞胎　尪愣：如何稱呼

結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊

慎入！27歲孕婦腹痛、噁心　竟吐2隻大蛔蟲

在戲院尬車！影城推「玩命關頭排檔桿」飲料杯

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

風俗娘做「素股」　驚懷客人種！

工程師8年慘戴4綠帽　淚寫4000字「出軌日記」

她曝當貴婦「最糟糕5點」：一直在旅行

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

祕魯郊區驚見「新娘瀑布」仙境

殺人犯嘲笑死者家屬　法官氣炸

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面