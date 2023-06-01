22歲嫩妻爬上公公床！還懷雙胞胎　綠帽尪愣：該如何稱呼

▲人妻爬上公公的床，還懷了公公的雙胞胎小孩。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

一名22歲人夫懷疑自己妻子出軌，沒想到竟透過嬰兒監視器目睹自己父親與妻子有染，讓他直呼太噁心，沒想到竟遭自己父親背叛。

綜合外媒報導，22歲人夫德克蘭富勒（Declan Fuller）和同齡的妻子斯蒂芬妮（Stephanie），育有一名兩歲的女兒威洛（Willow），去年9月，德克蘭富勒父親達倫（Darren）離婚後搬來跟他們同住，德克蘭萬萬沒想到最後自己父親竟跟他的妻子背地裡偷情。

德克蘭透露自己懷疑妻子跟父親有染，於是安裝了嬰兒監視器監控家中狀況，將攝影鏡頭對準父親臥室大門，之後當他透過手機查看時，竟真的發現斯蒂芬妮偷溜到達倫臥室偷情，當下只覺得噁心至極，對兩人亂倫行徑感到不齒。

當德克蘭與妻子對質時，妻子竟辯稱「我們正在看辛普森家庭」，而且事後還理直氣壯地強調，自己是在丈夫離開她一週後才跟公公在一起。

對此，德克蘭在遭遇雙重背叛後認為：「沒有他們兩個我會過得更好」，當他提到父親達倫時則咬牙切齒聲稱「如果我的理智線斷了，他恐怕已經入土為安了」。

最後德克蘭決定離開這對不倫男女，目前和達倫同居的斯蒂芬妮宣稱自己懷了雙胞胎，聽聞這個消息後，德克蘭只由衷為這對新生兒感到憐憫，認為「他們出生在一個非常混亂的家庭。這對雙胞胎是我的同父異母的兄弟姐妹，但對我的女兒來說，他們是她的姑姑或叔叔還是兄弟姐妹？這種關係太讓人困惑了，該怎麼稱呼呢？」

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