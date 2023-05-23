好市多A肝莓疑似個案+1！南部女「2度驗到臨界值」第3驗才排除

▲好市多販售遭A肝病毒污染的冷凍莓果。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多A肝莓引起消費者恐慌，疾病管制署每日公布疑似個案調查結果，今（23）日新增1例通報，經過複驗已經排除感染。個案是一名南部60多歲女性，3月份購買好市多科克蘭冷凍藍莓，因為媒體揭露相關訊息自行前往檢驗，2度檢驗出A肝IgM抗體「臨界值」，最後經過疾管署昆陽實驗室複驗才排除急性A肝。

美式賣場「好市多（COSTCO）」冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓、冷凍草莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣、下架所有冷凍莓果商品。疾管署指出，急性病毒性A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑包含攝入受污染的食物或水以及人與人接觸傳染等，提醒曾食用好市多冷凍莓果的民眾，從最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」。

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疾管署針對通報急性A肝且於發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案列疑似個案追蹤，今日新增1起個案，疾管署副署長曾淑慧表示，經衛生局安排複驗，複驗結果為陰性，已排除急性A肝。

曾淑慧說明，個案是南部縣市60多歲女性，3月～4月間曾購買好市多科克蘭冷凍莓果食用，看到相關新聞之後，雖然本身沒有特別不適但還是自行前往檢驗，第一次抗體檢驗介於臨界值，地方衛生局建議到認可機構複驗，再次驗出臨界值，無法確認是否感染，最後檢體送疾管署昆陽實驗室進一步檢驗陰性，而且肝功能等數值也正常。

統計從4月28日起共接獲8例疑似個案通報，經檢驗均為陰性，將持續監測至6月底。

▲莓果A肝疑似個案通報統計。（圖／疾管署提供）