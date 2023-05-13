首宗文創BOT案！台北文創10周年　累積回饋北市府逾12億元

▲台北文創10周年。（圖／台北文創提供）

記者陳韻如／台北報導

台灣首宗文創BOT案的台北文創於12日舉辦「十光。Light Up」乾杯派對，台北市長蔣萬安也親自出席此活動，這也是他上任後首度造訪臺北文創，和台北市文化局長蔡詩萍、台北市文化基金會董事長李斌、文策院長李明哲、台灣設計研究院副院長艾淑婷、喜歡音樂創辦人陳子鴻等約百位產官學界人士共聚一堂，見證台北文創十年耕耘的成果。

蔣萬安表示，根據台北市主要觀光遊憩區遊客人數調查，自2013年至2023年3月，松山文創園區累計遊客人數超過4700萬人次，僅次於國父紀念館。「文化是城市的靈魂！謝謝台北文創這十年秉持初衷，持續和市府團隊共同攜手，將松山文創園區打造成國際一流的文創產業基地，未來，希望大家能繼續一起邁向下一個十年、二十年，繼續培養更多優秀的文創人才。」

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台北文創董事長蔡明忠表示，台北文創孕育無數新秀文創團隊在這個基地發芽、茁壯，也一起見證了松山文創園區，從荒廢古蹟變身國際級文創基地的所有重要轉折。歷任台北巿長都給予這片文創基地最大支持與關注。

蔡明中提到，斥資百億建造的台北文創，十年貢獻的不只是回饋市府12億元的有形價值，更重要的無形資產，是文創聚落的成形、上萬場次的文創活動在這裡發生、超過4千萬人次的溫暖回應與參與，我們打造了一個多元的文創產業基地、產出了一個與巿民、巿府共榮共好的美麗價值，一起去承載、匯聚流動在城市的豐沛創意能量，期待有朝一日，掀起改變世界的創意新浪潮。

台北文創表示，待大巨蛋完工啟用後，將進一步和松山文創園區串連成廣達18公頃的「台北文化體育園區」，加上預計年底開幕的「誠品24小時書店」，及周邊「國父紀念館」、「台北機廠」等景點，未來必將成為臺北市最具規模的「新舊共融的體育文化創意蘇活區」，翻轉區域發展軌跡。