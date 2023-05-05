持續走訪參香還願謝票　林佳龍感謝新北宮廟關照

▲儘管選舉已結束，但總統府秘書長林佳龍仍持續到新北地方謝票。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者陳家祥／台北報導

儘管去年新北選戰失利，但現為總統府秘書長的林佳龍仍不忘持續走訪謝票，繼4月初陪同蔡英文總統出訪返國到板橋三處宮廟參香後，5日在新北市議員陳乃瑜陪同下，再度受邀到石碇區五路財神廟參香還願。林佳龍感謝石碇財神廟主委邀請，參加27周年宮慶向中路武財神趙大將軍聖誕祝壽，持續走訪地方宮廟，也再次向大家感謝去年的關照。

林佳龍說，石碇區五路財神廟除了是信仰中心，也提供社區長輩共餐以及弱勢朋友關懷，廟方還結合各界善心，贊助石碇高中的同學們出國參加機器人比賽的機票與報名費用，讓石碇高中的學生上個月首次參與國際最高等級FRC機器人大賽，就在加拿大區賽拿下全明星新秀獎，令人驚艷。

林佳龍提到，這個另類的跨域協助，相信能夠讓學生們可以創造更多「神機」，繼續在國際上發光發熱。

另外，日前到板橋慈惠宮、接雲寺以及真武廟參香還願，林佳龍也感謝廟方人士在去年選戰期間的接待；除了還願外，也祈願眾神繼續護持台灣國運。

林佳龍提到，媽媽年輕時就在板橋當女工，還記得小時候也常回來板橋埔墘附近，對這裡很有感情，有空就陪媽媽回來探望她的乾媽、自己的「板橋阿嬤」，彷彿回到小時候，廟宇除了拜拜，更是人與人之間情感重要的連結與寄託。