人夫議員「4位緋聞女友」一次看　女立委、上海正妹企業家都在列

▲【陪父母掃墓】03/28 10:56，清明節前，吳志剛陪吳伯雄夫婦回桃園掃墓，卻不見吳妻身影。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

2017年吳志剛被媒體直擊與張姓櫃姐互動親密，當時吳不僅走路時會將手貼在張女背上護行，吃飯時還會幫忙夾菜，甚至假日也會帶著張女與前夫生的女兒一同出遊。儘管當時吳因投資失利背債10億元，陷入財務風暴危機，仍舊大手筆買許多奢侈品送張女及其女兒，據悉他的父親吳伯雄為此動怒，讓父子關係降到冰點。

風波過後，吳志剛搬回永康街住處，本刊則在今年3月28日早上8點多，直擊與兒子住在同棟大樓的吳伯雄，在隨扈及外傭的攙扶下緩步出門，沒多久吳志剛也挽著母親戴美玉出現，協助父母上車後，又忙進忙出地幫忙打點東西，一行人搭乘七人座休旅車前往桃園掃墓。

▲吳志剛問政表現平平，卻常因緋聞鬧上媒體版面。



到達寺廟準備祭拜時，吳志剛全程亦步亦趨跟在父母身旁，吳伯雄在與住持談話時，吳志剛也主動拍照記錄，還不時推著坐輪椅的吳伯雄前進；祭拜結束後，也陪同吳伯雄到桃園各處拜訪親友，表現極為孝順，看似家庭關係已回復正常。

▲吳妻（右）往昔曾賣力替吳志剛（左）輔選，近期已鮮少與吳在公開場合同框。

▲吳志剛十多年前被直擊與吳思瑤（圖）曖昧，但2人雙雙否認。

只不過，在本刊直擊吳與新歡、舊愛頻繁約會期間，卻未見他與妻子黃謙如同框，連家族掃墓也不見吳妻身影，但根據去年底吳當選議員後提交的財產申報資料，他與妻子仍保持婚姻關係。

▲吳志剛曾與外型亮麗的上海女企業家Mayven（圖）傳緋聞，但遭父親吳伯雄反對。

本刊調查，吳志剛與黃謙如結婚多年，並育有3女，其中2位已成年，黃出身北投望族，父親曾任台北市議員，過往曾帶著女兒陪同丈夫跑行程賣力輔選，不過吳在外異性緣極佳，陸續傳出緋聞，造成夫妻關係出現裂痕，近期幾乎不曾一同出席公開場合。

今年52歲的吳志剛，2009年被媒體直擊，與當時同為台北市議員的吳思瑤在車上耳鬢廝磨，互動親密，雖然2人皆否認交往，但吳自此花邊新聞不斷，後來又傳出與張姓櫃姐、上海女企業家Mayven等女子過從甚密，被貼上花心外遇男的標籤，原本的斯文暖男形象也因此破功，如今又爆出周旋在妻子、舊愛張女、新歡林女之間，緋聞搶登新聞版面的功力更勝於問政表現，對身為議員的他恐非好事！

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