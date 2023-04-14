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2女住戶互相扭打！她打到內外褲都失蹤「露下體」...鄰居觀戲狂笑

女住戶互相傷害，她打到內褲外褲都「失蹤」露下體！鄰居壞壞拍攝還狂笑。（翻自《每日星報》）

▲2名女住戶扭打成一團，還跌進花圃內。（翻攝自Stewart McLean臉書，下同）

圖文／鏡週刊

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）地區近日發生一起事件，引發許多網友討論。一個社區有2名女住戶發生糾紛並互相傷害，更導致其中一名女住戶，打架打到「下半身失蹤」。但最壞的是鄰居，不僅在旁邊涼涼吹風拍攝，還不斷狂笑。

據英國《每日星報》報導，事發在本月10日下午，當時這兩名女住戶發生爭執，40歲的麥克林（Stewart McLean）聽到動靜後，跑來屋外查看。但過不久，其中一名女子拿著裝滿水的水桶，朝著另一名長袍女潑去，隨後兩人進入全武行的世界，互相傷害、互相扭打。

▲▼ 。（圖／）
 
▲▼ 。（圖／）

接著長袍女的下半身開始「失蹤」，不僅打到睡褲掉下來，就連內褲也跟著掉落，導致長袍女意外裸露下體。之後長袍女和水桶女一路打到一個花圃，兩人更直接跌進花圃內，扭打成一團，一名站在旁邊的女住戶，則是看到一臉臭臉。至於麥克林，不僅拍下兩名女子互相傷害的畫面，還不斷狂笑，完全沒有想要上前阻止兩女動武的念頭。

網友都稱後面的女子真的很淡定。（翻自《每日星報》）

▲網友都稱後面的女子真的很淡定。

據悉這段兩女互相傷害的影片，後來在網路間傳開，而且影片一上傳，馬上就吸引超過1700讚數和3千多則評論。但麥克林解釋，其實這是兩個女毒蟲在打架，麥克林也說，現場的鄰居都對她們很反感，而且還把小朋友們給嚇住，後來這兩名女子就分道揚鑣離去。

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