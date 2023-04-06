台中脫逃犯黑底一籮筐！姜建利偷鋼材失風　冷血狠輾工頭害骨碎

▲台中外役監姜姓受刑人逾假未歸。（圖／刑事局）



記者蔡怡萍／台中報導

台中監獄外役監6日又傳受刑人逾假未歸，26歲受刑人姜建利返家探親，下午1時應該要回到監獄報到，到了門口卻沒有進去、逃離現場，而姜建利曾有詐欺、業務侵占、強盜等前科，2022年3月30日因在台南偷鋼材失風、開車衝撞輾壓工地主人，遭法院判處有期徒刑6年。

根據判決書資料，今年26歲的姜建利早已前科累累，2019年時曾在雲林一家商行當司機，卻利用收取貨款時侵占客戶款項39萬2千餘元，雲林地院依業務侵占罪處姜建利有期徒刑6月，可易科罰金，但他選擇入監服刑，在2020年3月30日執行完畢出監。

另外，姜建利也曾涉及洗錢、詐欺取財罪，他透過LINE與詐騙集團成員接洽，提供自己的郵局戶頭作為洗錢使用，並幫助以投資土地等為由詐欺他人，遭法院依幫助犯詐欺取財罪處拘役50日，可易科罰金。

而最近一次姜建利遭到台南地院判刑，事件為2021年7月5日上午，他駕駛自小貨車到台南新營區一處工地，徒手搬運H型鋼1支到車上，要離去時遭張姓工頭發現，張男喝令姜建利不要跑、並抓住姜的駕駛座車門，不料姜建利卻加速油門甩開張男，還將他輾壓過去，造成張男左側股骨幹粉碎性骨折，姜建利將鋼材丟棄在大排水溝內逃回雲林，警方同日傍晚就在循線在雲林將他逮捕歸案。

台南地院審後依準強盜罪，累犯，判姜建利有期徒刑6年，姜服刑後表現良好，申請到台中監獄外役監，3日因清明節返家探親，6日下午1時要返監收假，由姊姊按時間載他抵達外役監門口，怎料姜卻沒有進去，目前仍不知去向，台中地檢署也對姜建利發布通緝。