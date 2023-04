飛2萬英尺高空「零件突噴飛」　左機翼少了一片！飛機迫降影片曝

記者張寧倢/編譯

美國佛州近日一架塞斯納(Cessna)輕型商務噴射機,在高空2.7萬英尺(約8230公尺)的飛行途中,機翼部分零件脫落噴飛,緊急迫降在坦帕國際機場(Tampa International Airport)。當地電視媒體的直升機正好捕捉到飛機迫降的畫面。

根據美媒WFLA第8頻道報導,坦帕國際機場人員表示,一架塞斯納「獎狀」(Citation)系列噴射機3月30日在佛州沿岸城市聖彼德斯堡(St. Petersburg)附近飛行時,於2.7萬英尺高空發生機翼零件掉落意外,包含左小翼(機翼末端垂直向上延伸的部分)以及一部分機翼都在空中遺失。

▲塞斯納「獎狀」(Cessna Citation)系列噴射機。(圖/翻攝自Cessna.txtav.com)

機場人員指出,這架噴射機是從阿肯色州起飛的,機上只有飛行員,零件掉落後不得不迫降於坦帕機場,緊急服務人員也立刻做出反應。而WFLA的直升機飛過附近時正好捕捉到了噴射機安全著陸的畫面,並未造成傷亡。

