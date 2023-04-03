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飛2萬英尺高空「零件突噴飛」　左機翼少了一片！飛機迫降影片曝

記者張寧倢／編譯

美國佛州近日一架塞斯納（Cessna）輕型商務噴射機，在高空2.7萬英尺（約8230公尺）的飛行途中，機翼部分零件脫落噴飛，緊急迫降在坦帕國際機場（Tampa International Airport）。當地電視媒體的直升機正好捕捉到飛機迫降的畫面。

根據美媒WFLA第8頻道報導，坦帕國際機場人員表示，一架塞斯納「獎狀」（Citation）系列噴射機3月30日在佛州沿岸城市聖彼德斯堡（St. Petersburg）附近飛行時，於2.7萬英尺高空發生機翼零件掉落意外，包含左小翼（機翼末端垂直向上延伸的部分）以及一部分機翼都在空中遺失。

▲▼塞斯納「獎狀」（Cessna Citation）系列噴射機。（圖／翻攝自Cessna.txtav.com）

▲塞斯納「獎狀」（Cessna Citation）系列噴射機。（圖／翻攝自Cessna.txtav.com）

機場人員指出，這架噴射機是從阿肯色州起飛的，機上只有飛行員，零件掉落後不得不迫降於坦帕機場，緊急服務人員也立刻做出反應。而WFLA的直升機飛過附近時正好捕捉到了噴射機安全著陸的畫面，並未造成傷亡。

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