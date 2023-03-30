顏寬恒聽見老爸顏清標「身體1狀況」　才妥協付千萬元交保

▲顏寬恒因沙鹿豪宅違建爭議，與妻子被台中地檢署依竊佔、偽造文書等罪嫌漏夜偵訊。（資料圖／記者許權毅攝）



記者崔子柔／綜合報導

前立委顏寬恒22日才登記2024國民黨立委初選，未料28日卻被台中地檢署搜索，以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳。顏寬恒的交保金額是議長涉嫌賄選的5倍以上，讓他一度拒保，也準備被移到看守所，但最後被告知父親顏清標擔心到恐怕身體會承受不住，他才妥協。

顏寬恒不解，為何在登記參選後，檢調就做出這樣的司法動作，選前重炒舊案像在汙衊打壓，且他明明是合法的交易行為，交保金卻要花上這麼高的比例，高達1千萬，反觀台南光電88槍擊案相關人等，交保卻只要2萬、5萬元，因此他一度拒絕交保。

根據《中時新聞網》報導，顏清標聽見顏寬恒要拒絕交保的消息，震驚地連拿東西的手都快拿不穩，要求幕僚再次和顏寬恒溝通，來回對峙快3個小時，直到顏寬恒聽見幕僚說，標哥情緒太激動，怕身體承受不住，他才妥協同意交保。

▲顏清標。（資料圖／記者李忠憲攝）



國民黨前立委顏寬恒2022年初立委補選時，傳出名下一間莊園豪宅有違建且佔用國有地，當時為了弭平爭議及避免家人遭到騷擾，他以市價5折約4500萬元火速出售豪宅，不料如今又爆出涉及假交易。對此，顏寬恒解釋，他已向檢方提供房屋買賣合約、匯款金流、妻子合法標租國有土地及繳足20年租金等資料，有憑有據，他跟妻子絕對沒有任何違法行為。