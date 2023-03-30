　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒聽見老爸顏清標「身體1狀況」　才妥協付千萬元交保

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

▲顏寬恒因沙鹿豪宅違建爭議，與妻子被台中地檢署依竊佔、偽造文書等罪嫌漏夜偵訊。（資料圖／記者許權毅攝）

記者崔子柔／綜合報導

前立委顏寬恒22日才登記2024國民黨立委初選，未料28日卻被台中地檢署搜索，以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳。顏寬恒的交保金額是議長涉嫌賄選的5倍以上，讓他一度拒保，也準備被移到看守所，但最後被告知父親顏清標擔心到恐怕身體會承受不住，他才妥協。

顏寬恒不解，為何在登記參選後，檢調就做出這樣的司法動作，選前重炒舊案像在汙衊打壓，且他明明是合法的交易行為，交保金卻要花上這麼高的比例，高達1千萬，反觀台南光電88槍擊案相關人等，交保卻只要2萬、5萬元，因此他一度拒絕交保。

根據《中時新聞網》報導，顏清標聽見顏寬恒要拒絕交保的消息，震驚地連拿東西的手都快拿不穩，要求幕僚再次和顏寬恒溝通，來回對峙快3個小時，直到顏寬恒聽見幕僚說，標哥情緒太激動，怕身體承受不住，他才妥協同意交保。

▲▼顏清標。（圖／記者李忠憲攝）

▲顏清標。（資料圖／記者李忠憲攝）

國民黨前立委顏寬恒2022年初立委補選時，傳出名下一間莊園豪宅有違建且佔用國有地，當時為了弭平爭議及避免家人遭到騷擾，他以市價5折約4500萬元火速出售豪宅，不料如今又爆出涉及假交易。對此，顏寬恒解釋，他已向檢方提供房屋買賣合約、匯款金流、妻子合法標租國有土地及繳足20年租金等資料，有憑有據，他跟妻子絕對沒有任何違法行為。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光
田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布
大逆轉！六福村道歉認了「狒狒脫逃」　立即關園徹查、懲處
蔡英文抵紐約！蕭美琴、AIT主席登機迎接　美政要將出席僑宴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顏寬恒聽見老爸顏清標「身體1狀況」　才妥協付千萬元交保

六福村改口認狒狒　竹縣議員列「4疑點」：找獵人開槍是想滅口？

蔡英文飛抵紐約　蕭美琴、AIT主席登機迎接

狒狒身世真相大白！六福村突認「我們的」　他酸：拗不下去了嗎

快換節能家電！每台最高可退稅2000元　政院明拍板延長至2025年

獨／全國最大儲能場案逆轉！遷離鳳山牛稠埔住宅區　關鍵人物曝光

吳思瑤將提「青年基本法」草案　曬幼齒照憶青春

鄭文燦召開穩定物價小組會議　確保清明畜禽供應

經典畫面！陳水扁憶當年拿預算書丟郝柏村　「因為他在騙肖仔！」

車窗「隔熱紙一片黑」要注意了　王國材承諾：3個月內修法納管

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

黃子佼爆衝突孟耿如「甩門離去」　被問「開機頻率」：上一次懷孕...

顏寬恒聽見老爸顏清標「身體1狀況」　才妥協付千萬元交保

六福村改口認狒狒　竹縣議員列「4疑點」：找獵人開槍是想滅口？

蔡英文飛抵紐約　蕭美琴、AIT主席登機迎接

狒狒身世真相大白！六福村突認「我們的」　他酸：拗不下去了嗎

快換節能家電！每台最高可退稅2000元　政院明拍板延長至2025年

獨／全國最大儲能場案逆轉！遷離鳳山牛稠埔住宅區　關鍵人物曝光

吳思瑤將提「青年基本法」草案　曬幼齒照憶青春

鄭文燦召開穩定物價小組會議　確保清明畜禽供應

經典畫面！陳水扁憶當年拿預算書丟郝柏村　「因為他在騙肖仔！」

車窗「隔熱紙一片黑」要注意了　王國材承諾：3個月內修法納管

啦啦隊女神爆「被開價30萬」對話公開！林莎傻眼：怎有這麼奇怪的人

貨櫃船公司因減併班船隻積極安排進廠維修　台船修船業務激增

顏寬恒聽見老爸顏清標「身體1狀況」　才妥協付千萬元交保

梵蒂岡：教宗呼吸困難　住院確診呼吸道感染

錶展直擊／伯爵華美項鍊錶回歸！　精湛裝飾工藝結合製錶獻驚喜

達美航空以飛美洲逾290個航點與密集航班　獲得台灣轉機客青睞

台樂團首爾開唱「BTS隊長RM也在台下」！　後台合照秒變粉絲

異性緣超好星座Top 3 ！冠軍有另一半照樣散發魅力，讓人沒安全感

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

里長揭「六福村一舉動」有貓膩　直覺狒狒就是他們家的

5隻哈士奇見爸超激動　一旁媽崩潰喊：攔不住

政治熱門新聞

王國材：3個月內修法納管隔熱紙

六福村認「狒狒我們的」他酸：拗不下去了嗎

蔡英文飛抵紐約　蕭美琴、AIT主席登機迎接

快換節能家電！每台最高可退稅2000元　政院明拍板延長至2025年

六福村改口認狒狒　竹縣議員列出「4疑點」

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

全國最大儲能場案逆轉！遷離鳳山牛稠埔住宅區　關鍵人曝光

政院核定東環段　北市拚2年內動工

馬英九在陸說「中華民國」　最美發言人酸：民進黨側翼臉都綠啦

經典畫面！陳水扁憶當年拿預算書丟郝柏村　「因為他在騙肖仔！」

吳思瑤將提「青年基本法」草案　曬幼齒照憶青春

蔡英文出訪　朱立倫怒：妳敢說是中華民國總統嗎？

警政署擬成立「保八總隊」護水、電措施　綠委：國安重要一環

鄭文燦召開穩定物價小組會議　確保清明畜禽供應

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

她半年暴瘦10kg！健檢醫見「1部位黃黃的」慘罹癌王

VTuber茸茸鼠現身台灣！

病患兩年沒脫鞋！醫生開封聞到瘋

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

寶雅暗藏強迫症天堂！妹子看一眼秒愣住

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面