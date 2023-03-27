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新北專諮會專家齊聚　聚焦坡地及火山災害防救應變效能

▲▼ 授頒聘書專家為臺灣大學氣侯天氣災害研究中心主任譚義績。（圖／消防局提供）

▲新北市應變中心27日下午2時於召開第7屆災害防救專家諮詢委員會。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

天然災害損失大，防災更顯重要，新北市應變中心27日下午2時於召開第7屆災害防救專家諮詢委員會，針對颱洪、地震、公安、災害防救體系、資訊等分為5個組別，共計35名委員，由各界推薦在災害防救領域上有卓越貢獻的專家、學者，齊聚新北針對災害防救工作提供專業建議及科技防災諮詢，市長侯友宜特別親自頒授聘書。

新北消防局表示，新北市災害防救專家諮詢委員會已經邁向第7屆(2年為1屆)，在歷次委員的專業指導下，新北市連續10年榮獲「行政院災害防救業務訪評」6都第1名，其中「全災型智慧化指揮監控平台(EDP)」陸續榮獲 111 年度「亞洲企業商會」之創新服務獎項、國家地理資訊協會「金圖獎」等殊榮。

今天會議著重在「精進本市坡地災害防減災工作」及「因應大屯火山群火山災害防救應變」，另邀請國家災害防救科技中心委員蘇文瑞專題分享，「多維度時空情資與數位孿生技術於防災應用」。

工務局、農業局則分享新北市府坡地智能防災管理及水保審查與坡地防災強化作為，另由消防局針對大屯火山群火山災害防救應變計畫進行探討，以增進災前預防及整備相關措施；侯友宜表示，特別感謝所有委員的參與，也期許各委員繼續不吝提供相關建議，讓新北市民生命財產安全更有保障，讓「新北好、北台好、千萬人共好」。

▼ 授頒聘書專家為臺灣大學氣侯天氣災害研究中心主任譚義績。（圖／消防局提供）

▲▼ 授頒聘書專家為臺灣大學氣侯天氣災害研究中心主任譚義績。（圖／消防局提供）

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