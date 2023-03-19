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時力黨主席：民進黨弄臭「抗中保台」　官商勾結掏空台灣

▲▼立委王婉諭出席台灣公民人權聯盟成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭昨晚透過臉書發表長文，被視為揭示2024時力選舉路線。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選戰在即，時代力量黨主席、立委王婉諭18日批評民進黨政府說，把「抗中保台」當口號，實際上官商勾結、掏空台灣，並把不同意見的人通通抹紅、貼標籤，這些情緒勒索的作法無助社會團結，只會弄臭「抗中保台」，這是民進黨執政7年來最讓人失望的地方。

王婉諭昨天晚間透過臉書表示，許多媒體關注時力在2024的定位與策略，與其他政黨的差異，她認為，時力對於捍衛主權、保衛台灣，進而推動國家正常化的基本立場是很清楚且堅持的，大多數台灣人民對於保護現有的民主生活方式，也有高度共識，真正關鍵的問題是，「如何」捍衛主權、「如何」保衛台灣？

王婉諭說，她的答案是，從內政上開始讓人民對生活有希望，對未來有期待，才更能加強社會團結，一致對外捍衛主權，這幾年來，貧富差距擴大、社會相對剝奪感越來越強，既得利益者與常民大眾，雖然在一個國家，卻分裂成兩個世界，當民眾覺得生活很苦，怎麼有辦法去保衛台灣？

「為保台而抗中，是台灣的主流民意，然而台灣人民厭惡的是，把『抗中保台』當口號，實際上官商勾結、掏空台灣的政客」，王婉諭直言，台灣人民厭惡的是，把「抗中保台」當成忠誠檢查的符令，把表達不同意見的人通通抹紅貼上標籤；這些情緒勒索的作法無助社會團結，只會弄臭「抗中保台」，降低國家正常化的正當性，這也是民進黨執政7年來，最讓人失望的地方。

王婉瑜批評，過去高舉進步價值拿下政權的民進黨，在全面執政後卻是向國民黨看齊，走國民黨治理內政的老路，黑金政治、靠攏財團、放任炒房、大撒幣大綁樁，這些國民黨過去被人民唾棄的作法，卻是民進黨的現在進行式，居住正義、勞保改革、分配正義、廉能政治，這些民進黨在創黨初期立下的政策綱領，無一不是時力的主張，可是當時力奮力推動這些政策法案，當時力堅定前行，而與執政的民進黨發衝突時，有些支持者動輒扣帽子，認為在中國威脅下談內政問題、強力監督執政黨就是中共同路人。

王婉諭呼籲，她真心認為，這種製造內部敵人的行為，是利用抗中保台謀取政治利益，實則傷害台灣的行為；她也真心相信，推動社會前進的進步價值，照顧好社會大眾的生活需求，讓所有人願意為了更好的明天，團結抵抗當下的侵略，這股藏在每個人心中的嚮往，就是台灣最強大的武器，就是台灣最重要的國防。

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