洗腎男自拔管路！「血流滿床還滴落地」身亡　護理師沒注意到GG了

▲護理師未依規定隨時注意患者情況，導致患者掙脫約束帶自拔管路大出血身亡，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名鄭姓洗腎室護理師明知道患者有躁動情形，卻未依規定隨時注意患者情況，導致患者掙脫約束帶，並將鼠蹊部的雙腔導管拔除，造成大量出血身亡。直到當晚，一名照護員發現地面有大量血跡，才嚇得趕緊通知鄭女，但都為時已晚。鄭女事後被依過失致死罪嫌起訴，而法院審理後，將她判刑5個月，得易科罰金。緩刑2年。

檢方調查，該患者已使用鼻胃管10天，而為了避免音意識不清或躁動不安，而自行拔除重要醫療管路，主治醫師遂開立醫囑給予雙手保護性約束；又因患者需要進行血液透析，因此由醫師施作右側股靜脈雙腔導管植入術，並且由一名外籍照服員重新以棉布手腕式約束帶約束雙手，雙腳間則夾枕頭並往左側倒臥，避免患者自行拔除醫療管路。

而依照規定，負責的護理人員應注意至少每兩小時移除手套活動手指，間隔30分鐘需要探視病人，隨時注意病人的生理需求、呼吸型態與次數等等，更需要隨時注意約束帶及雙腔導管是否有滑脫現象。

然而，鄭女卻疏於注意，案發當晚8時許探視過一次患者後，就未再前往探視，直到同日晚間11時許，照護員發現地面有大量血跡，趕緊通知鄭女，才發現患者自拔雙腔導管，導致大量出血，整張床幾乎被血液浸濕，甚至滴落地面，緊急將患者送醫搶救，但他仍因低血容性休克死亡。

鄭女事後坦承自己未依規定進行保護約束步驟，但辯稱為避免成男自行拔除管路已予以雙手約束，但事發時的約束帶長度與交班時不同，否認有任何業務過失。

不過，檢警勘驗監視器，認為鄭女未確實執行護理技術標準流程，且未隨時檢查雙腔導管是否滑脫，導致未即時發現患者自行拔除管路，造成大量出血，而患者男死因，與大量出血原因相符。檢察官依過失致死罪嫌依法提起公訴。

案經一年多的審理，法官最終審酌，鄭女已坦承犯行，且也以患者家屬達成和解，最終依業務過失致死罪嫌將她判刑5個月，得易科罰金。緩刑2年。全案仍可上訴。