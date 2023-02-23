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古埃及城「一夜消失」奇案！千年後竟出現海底　專家推測原因

海底發現埃及亞特蘭提斯。（圖／翻攝自推特）

▲海底發現埃及亞特蘭提斯。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

作為四大文明古國之一的古埃及，總是籠罩着一層神秘的薄紗，似乎有說不完的秘密，在許多關於古埃及的文獻中，都有提到古埃及法老城「何拉克萊奧」（ Thonis-Heracleion），就連古希臘的寓言、神話和史詩中也都先後提到過，地中海附近有一個極其繁華和高度文明的法老城，但是這個古城卻在一夜之間失去蹤跡，神秘消失了。

古埃及法老城「何拉克萊奧」變成埃及版的「亞特蘭提斯」。（圖／翻攝自推特）

▲古埃及法老城「何拉克萊奧」變成埃及版的「亞特蘭提斯」。

何拉克萊奧是當時最繁華的港口城市，人民生活富足，藝術發展蓬勃，甚至還建有各種大型神殿，更是地中海地區的宗教聖地。到了夜晚華燈初上，各種演出或是娛樂活動也是相當活躍，但是這個古城群卻在一夜之間失去蹤跡，而關於它的消失也沒有留下任何的文字記錄。

為了尋找法老古城，一支由法國和埃及的考古學家聯合組成的考古隊在地中海海域進行全面搜尋和調查，藉助先進的電子設備以及數百次的潛水勘探，終於在亞歷山大港附近的阿布基爾灣以北，約4千公尺的地中海海底發現了何拉克萊奧的所在地。

栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息。（圖／翻攝自推特）

▲栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息。

當研究人員潛入海底時也被眼前的景象驚呆了，鱗次櫛比的房屋、富麗堂皇的廟宇、栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息，但在專家心中仍然有個問號就是，這個盛極一時的法老城怎麼會變成埃及版的「亞特蘭提斯」呢？

有專家猜測可能是尼羅河三角洲的氣候和地質變化導致了古城陷入海底；也有學者認為可能是自然災害造成的，從海底保存完好的建築殘骸來看，古城中的古柱與牆面幾乎倒向了同一面，很有可能是因為一場大地震而毀滅。

栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息。（圖／翻攝自推特）

▲栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息。

專家發現，這座古城確實處在一個非常容易發生地震的地區「地中海-印尼地震帶」上，這一地區每年的地震約佔世界地震總數的15%，加上大多是淺源地震且沿着人口稠密的地區分布，所以破壞力也是十分驚人的。

關於何拉克萊奧沉沒海中的原因，史學界依然無法得知確切答案，而且當時古城內的居民是否也全部葬身大海呢？也沒有人能說得清楚，這謎題至今仍有待專家去發掘。

栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息。（圖／翻攝自推特）

▲栩栩如生的巨型雕像，雖然跨越千年再次相見，但在海水中的法老城依舊充滿神秘而莊重氣息。

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