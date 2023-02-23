工程師加正妹LINE　3個月被詐4600萬

▲阿里（化名）遭假投顧老師以代操股票、申購股票等理由，被詐金額高達4600萬元。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

詐騙集團手法花招百出。日前工程師阿里（化名）不慎加入LINE投資群組，遭假投顧老師以代操股票、申購股票等理由，詐騙高達4000餘萬元。不料，詐騙集團食髓知味，抓準阿里想在農曆年前趕緊獲利出金變現的心態，叫他必須「額外」支付分潤費、保證金、手續費等款項，阿里再匯出500萬元，層層剝削將阿里徹底榨乾。

從未投資過股票的阿里，誤信假投顧老師「許嘉芸」（以下簡稱：許女），之後在許女的介紹下，順勢加入有許女及一名「黃文儒」老師的投資群組。去年底，黃老師不斷以代操股票保證獲利、申購股票穩賺不賠誘騙阿里，讓他前後投入高達4千萬元金額，當中包含自己的畢生積蓄、親朋好友借款、房子抵押貸款，而這筆錢，全部匯進一個名叫「全億投資」APP的帳上。

從去年11月匯入第一筆10萬元到今年1月，阿里看著自己手機APP的帳面獲利愈滾愈大，投入的4千萬元變成上億元，淨獲利高達6千多萬元，總報酬率150%，讓他興奮不已。直到今年農曆年前，黃老師宣稱因為過年能操作的標的變少，不再繼續操作，並叫大家可以把獲利領出。

「我在全億APP按提領出金申請，但一直被拒絕，後來許女說，必須要給淨獲利的15%分潤、約900萬元給幫忙代操的黃老師。」而當時阿里想說直接從獲利金額扣除，但許女強調，這筆資金不可從帳戶中扣除，必須「額外」另行繳付，否則無法出金。

此時，許女看準阿里因先後投入4千萬，恐怕身無分文，竟假意跟阿里說，能幫忙分擔一半的代操費，但剩餘的要他盡量去籌借，能借到多少是多少。

被鉅額獲利沖昏頭的阿里，為了出金，再向親朋好友伸手借款400萬元，又將錢匯到全億指定帳戶；但隔日不僅還是無法出金，發LINE給許女也未讀未回，沒多久全億回覆，出金申請遭拒，是因政府管控洗錢，要請他再匯約100萬元的風險保證金，確認資金來源沒問題，就能出金。

心急如焚的阿里，已完全喪失判斷力，抱著能把錢領出來的一絲希望，再向親戚借100萬元匯入全億，未料全億竟再提出金管會的假公文，要求必須付3%所得稅才能領錢，這時候阿里才驚覺不對勁，在親友查證下，才發現這場股票投資根本是虛幻一場。

阿里前前後後，除了被詐騙投資的4000萬元，又被要求額外以分潤費、保證金、出金手續費等名義，引誘匯款，一共被騙近4600萬元。阿里痛心地說，希望大家能以此為鑑，不要有人再像他一樣傻傻受騙上當。

阿里遭詐事件簿

2022年9月：陌生客戶發LINE給阿里，邀請他加投顧老師「許嘉芸Jessi」帳號。

2022年11月：許女邀請加入群組，阿里想買股，被要求下載「全億投資股份有限公司」APP。快速獲利。

2022年11月底：阿里投入積蓄共千萬元，每次匯款時都被要求匯入不同帳戶，並告訴行員款項是買賣名錶、骨董。

2022年12月：老師宣稱有管道申購達發科技股票，之後告知阿里抽中138張新股，扣掉帳戶內餘額，仍要再補約3千萬元的資金缺口，阿里抵押房子並和親友借貸。

2023年1月13日：想出金被要求支付15%分潤費用約900萬元，阿里告知無法籌措這麼大的金額，最後匯出400萬元。

2023年1月14日：許女不讀不回訊息。

2023年1月16日：繼續申請出金，被要求另交付1%風險保證金約100萬元，匯出後又被要求付3%所得稅才能出金。阿里發現不對勁，報警。

2023年2月初：持續要求付3%所得稅。但此時投資群組成員陸續退出，許女與老師人間蒸發，全億APP也下架。

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