獨／防A1車禍！警長衝急診「拜託」全力救人　醫傻眼問：是家屬？

▲高雄一起死亡車禍。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

現在不只是「槍聲」會觸動高雄市警局的敏感神經，就連俗稱A1的死亡車禍也成為各分局長的頭痛問題，甚至是急到跳腳，原來是市警局現在「管制」A1發生數，導致現在「警局幹部」比家屬還緊張，得親自跑到醫院求醫生全力搶救，醫生一度誤認警察才是家屬的烏龍情況。

台灣交通事故在警界分類案件有三種稱呼，分別是A1、A2以及A3，所謂的A1是死亡車禍，A2是有人受傷，而A3是單純車損，不過現在A1車禍，成了各個分局長在非刑案之外的首要頭痛問題，因為高雄市去年一整年的A1類交通事故有172件，死亡人數為175人，而今年一開始到到2月17日止，A1類交通事故20件，死亡21人，就怕死亡人數跟去年同期相比有攀升情況，所以市警局非常「關切」要怎麼防治死亡車禍。

要怎麼降低車禍發生率，還要降低死亡率？這個問題幾乎成了分局長的頭痛問題，間接讓大家聞A1車禍「色變」，造成現在只要有車禍發生，轄區警局的幹部除了要趕赴現場了解回報情況之外，有時候連分局長都得要親自跑一趟，就有殯葬業者表示近期就算是車禍明顯的死亡案件，還是會被「硬送」醫院，甚至還有分局長到醫院請求醫生務必要「盡全力搶救」，讓急診室醫生一度誤會是家屬。

另外，為了要讓醫生能夠盡力幫忙，甚至轄區警局長官也會想辦法跟醫院高層打好關係，透過長期友善互動讓醫生們遇到車禍而導致「沒有呼吸心跳」的傷患能夠恢復生命跡象，只要距離車禍發生24小時後，就不算是A1，進而能夠降低「死亡數」。而且為了要防治A1發生，只要發生死亡路口，都得要派員前往站崗「宣導」一段時間。

▲高雄一起死亡車禍。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

為什麼會這麼在意A1發生？據了解A1發生數，是媒體民調評鑑縣市長「施政滿意度」其中一環，所以並非只是高雄市所重視，應該是各縣市長都非常重視。不過用這樣的做法來降低車禍造成的人命傷亡，關心被害人以及家屬，雖然立意良好，畢竟生命寶貴「能救一命是一命」！

只是基層私下不太能夠理解，車禍發生能否預測？恐怕只有電影《關鍵報告》中才有的情節。就有警官表示防治死亡車禍：「這些畢竟只是治標不治本，根本解決之道還是要從交通工程、交通教育、交通執法三方面來著手，才能達到創造良好交通環境目的，從而根本解決交通問題」。