倫敦男收到陌生信件　仔細一看來自1916年

▲倫敦男子收到來自1916年的陌生信件。(示意圖/PAKUTASO)

文/中央社

英國倫敦民眾收到一封1916年就交寄的信件。專家研究後發現了這封信的故事,研判它很可能先前被遺漏在郵局某個角落,直到近年才被發現。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,1916年2月交寄的這封信終於送達位在倫敦南部哈姆雷特路(Hamlet Road)的收件地址,卻讓現住戶葛蘭(Finlay Glen)丈二金剛摸不著頭腦。

他昨天告訴CNN:「我們注意到上頭寫著16年,所以以為是2016年,但是後來注意到貼的郵票印著國王肖像,不是女王,所以我們認為不可能是2016年。」

葛蘭說,這封信數年前就已送達,但他直到最近才送到當地的歷史學會進行研究。

信封上貼了張英王喬治五世(King George V)肖像、面額1便士郵票。這封信在第一次世界大戰期間寄出時,已故女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)還沒有出生。

27歲的葛蘭說:「當我們意識到它年代久遠,覺得應該可以打開。」

根據2000年郵政服務法(Postal Services Act 2000),打開他人信件屬違法行為。不過葛蘭說,如果他因此觸法,「只能道歉」。

葛蘭把信送到季刊「諾伍德評論」(Norwood Review)。這本雜誌編輯同時也是當地歷史學家奧斯佛(Stephen Oxford)研究後表示,這封信是茶商門內爾(Henry Tuke Mennel)的女兒克里斯塔貝爾(Christabel Mennel)進行家庭旅遊期間寫給友人「我親愛的凱蒂」(my dear Katie)的信。

而凱蒂是郵票發行商馬許(Oswald Marsh)的妻子。

A letter lost in the post in 1916 was finally delivered to a London address more than a century after being sent from Bath.

Bearing a penny George V stamp it dropped through the letterbox of theatre director Finlay Glen’s Crystal Palace flat.

Jeez..https://t.co/WpI43YGSuY