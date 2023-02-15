正妹做蛋包飯「奶香四溢」！網爆動喊「想嘗鮮」...超狂背景曝

▲正妹做的蛋包飯就是不一樣！（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

近日一名正妹賣蛋包飯的影像，引發東南亞網友狂熱與討論，因為她不僅手作蛋包飯，胸前「巨蛋」奶香四溢，實在太誘人，讓不少網友紛紛高喊「要去朝聖」。而正妹的個人背景被起底後，也讓不少人感到相當驚奇。

據泰國《Sanook》報導，這為正妹近日被不少網友討論，稱在一處市場的攤販中，她在現場賣蛋包飯，顯得特別突兀，而且她做的蛋包飯也很好吃。但有很多網友的醉翁之意不在蛋包飯，都在她的「胸前巨蛋」，尤其她拍攝宣傳照片時，讓蛋包飯「奶香四溢」，果然讓許多網友口欲大開，紛紛表示想前去嘗鮮。

據悉這對蛋包飯正妹，實際上是寮國人，在當地的一處市場販賣蛋包飯。不僅如此，這位正妹也是一名網美，在臉書、TikTok等平台都有她的蹤影，而且她還是一名法律系高材生，可謂美貌與智慧兼具。

▲正妹手作蛋包飯，引發網友熱議。（翻自臉書）

▲她也是一名網美，也是一名法律系高材生。（翻自臉書）

【蛋包飯正妹臉書由此進】

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