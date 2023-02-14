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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻「肉體大戰高官」爽上位！老公「樂戴綠帽」換升天...下場曝

鄧潔勾搭多名高官，老公藉機上位（圖／翻攝網易）

▲鄧潔勾搭多名高官，老公藉機上位（圖／翻攝網易）

圖文／CTWANT

大陸中山市委原副秘書長鄧潔，長期跟多名高官有不正當往來，而老公不但不生氣，還在她的幫助下讓仕途一路順遂，當上了中山市某區的高官，而夫妻2人在2018年被逮捕。

《網易》報導，鄧潔17歲時在邊檢站當任文書一職，而3年過去，她卻沒有得到任何升遷機會，因為她只有高中學歷，表現又得不到主管賞識。之後，她回老家的工商局工作，而在這也遇到她的老公梁某，2人很快交往，半年後就結婚。

據了解，鄧潔乖巧可愛的外表，受許多男生喜愛，就算她已成人妻，公司的副主任也對她暗送秋波，還讓她當上了副科長，之後只要副主任升職，鄧潔也跟著雞犬升天，短短9年便爬上副局長。

1999年，鄧潔開始物色其他對象，她在一次餐會上認識市委高官黃某，2人各取所需的勾搭在一起，黃某不僅會給她錢，也會給她官職，許多商人也會巴結鄧潔，要她在黃某面前多說好話，而除了黃某，她也跟其他高官有著肉體連結。

而老公梁某也在鄧潔的幫助下，當上了中山市某區的高官，對於老婆屢次勾搭男人他也不在意，反而樂在其中，2016年鄧潔擔心事情東窗事發，便提早申請退休。不過，2018年，司法單位還是依法將鄧潔和丈夫逮捕。

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