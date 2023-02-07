天選哥「一年一確診」　染疫3次嘆：尾牙抽獎都沒這麼幸運

▲醫師告訴原PO「6月27日」和「6月2日」屬同一次確診。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會把還沒確診過的人封為「天選之人」，不過這人恰恰相反，竟然已經確診3次了，讓他不禁直呼「尾牙抽獎都沒有這麼幸運！」貼文曝光後，也引發底下網友討論，「我覺得這種才是天選之人」、「另一種天選之人」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，直呼「已經確診到懷疑人生了」，就連同事也問他究竟要確診幾次。他透露自己2021年6月在公司確診，2022年5月因為家人、朋友確診而被感染，今（2023）年1月則是不知為何，再度快篩陽性、通報確診。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

從圖片可見，原PO其實已經接種過三劑疫苗，且他說自己在疫情期間都有勤洗手、戴口罩、消毒，怎料竟3度染疫，「尾牙抽獎都沒有這麼幸運！」不過，他也在留言處透露，疫苗其實是有用的，「我打完後，後面2次都是輕微症狀，不像第1次這麼嚴重」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原來你才是真正的天選之人啊」、「集滿3次應該就有無敵星星了吧」、「我們家保險買好買滿，結果都沒有確診」、「我也是一年一確診很煩」、「一年一確診，工作遠離我」、「確診到病毒都把你當知心好友，都不想遠離你了」、「一年一確診也太慘了吧」。