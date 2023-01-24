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初三車潮爆天量！國道閃15處「類停車場」路段　國5恐塞到半夜3點

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大年初三湧現天量出遊車潮，國道15處地雷路段恐塞爆。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天大年初三(1/24)，出遊車潮湧現，國道車流爆天量上看140百萬車公里，為平常1.6倍，是春節10天連假中最塞的一天，國道預料有15處塞成「類停車場」路段，其中國5北上恐連塞17小時，要半夜3點後才紓解。

大年初三登場，今湧現大量出遊車潮，國道雙向車流量預估有140百萬車公里，為平常1.6倍，是春節最塞的一天。

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高公局預測國道有15處易塞地雷路段，其中南巷部分，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南下土城-關西、快官-霧峰，以及國5南下南港系統-頭城。

▲▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）▲▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）▲▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）

▲1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）

北向路段部分，則以國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北上竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5北上宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統。

其中西部國道北上車潮恐怕得塞到深夜到半夜2時才紓解；國5北上則將自上午10點塞到半夜3點，恐怕連續17小時都陷入交通黑暗期。

高公局建議，西部國道部分，南向用路人可趁早上6時前或中午12時後出發；中部地區北向用路人，則建議上午12時前出發，南部地區北向用路人提早上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。國5部分，南向用路人可改上午5時前或下午5時後出發，北向用路人可趁上午9時前出發。

▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）▲▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）▲▼1/24初三國道易塞路段時段。（圖／記者李姿慧攝）

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