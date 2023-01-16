　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升國高中學生就業準備力計畫申請開跑　 4500學子受惠

▲勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」提供經費及資源，可協助國高中學生累積就業先備知能，今年預計在雲嘉南辦理90場講座及企業參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」提供經費及資源，可協助國高中學生累積就業先備知能，今年預計在雲嘉南辦理90場講座及企業參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不知道升學方向？對未來缺乏目標？與其懵懵懂懂選填志願，不如在求學階段便多方了解各種職業的真實樣貌、釐清個人的職涯志趣，勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」提供經費及資源，可協助國高中學生累積就業先備知能，2023年預計在雲嘉南辦理90場講座及企業參訪，將有4500人次受惠。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「提升國高中學就業準備力計畫」是希望協助國高中階段學子及早找對努力方向，只要學校單位提出申請，分署可提供經費補助及資源，並依各校實際需求建立合作機制。

▲勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」提供經費及資源，可協助國高中學生累積就業先備知能，今年預計在雲嘉南辦理90場講座及企業參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟補充，2023年度分署預計在雲嘉南轄區辦理60場講座及30場職場參訪，除了可以結合公立就業中心辦理趣味職涯性向牌卡測驗、職場參訪、實作體驗、有獎徵答，也可以協助外聘講師，邀請熟稔青少年職涯規劃等各行各業的專家，辦理人際關係、求職面試技巧、求職陷阱辨識與職場趨勢、勞動權益等可提升就業準備及認知的講座及活動，預計將有4500名學子受惠，幫助他們多方擴展職場視野，也及早確認未來志向，報名及計畫詳情可逕洽雲嘉南轄區各就業中心。

ET快訊
「回家吧爸好想妳」女兒失蹤5年找到了　雙親聽她聲音淚崩
女網紅搭死亡班機　「機艙最後自拍照」曝光：要去尼泊爾
宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」公開收據！開嗆：顧你面子還裝
檳榔西施頭、頸遭刺慘死！　油漆工判15年定讞
混血15歲正妹跑超快！　一路超車17人
領完年終！進公司又見「快撐爆的紅包」一開傻住
台中「奪命光頭」正面曝！斷腿3hrs不敢就醫　上車痛到喔喔叫
快訊／處長偷吃美女人妻！　高虹安回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023癸卯年台南市迎春禮　正統鹿耳門聖母廟新春嘉年華系列活動將登場

提升民眾防火意識　南消七大隊小小消防員一日體驗宣導

提升國高中學生就業準備力計畫申請開跑　 4500學子受惠

台東各鄉鎮衛生所　加開莫德納雙價BA.4／5疫苗夜間專診

東港警+新園采風社兔年揮毫迎春　春聯防詐+防竊+防搶入題

台南市新卸任警察局長布達交接　廖宗山視事拼治安

枋警暖心所長關懷獨居、重病原民　受助原民大讚「masalu」

台灣限量10瓶珍藏　32萬搶拍品嚐百萬麥卡倫威士忌

民進黨第17屆黨主席補選　桃園投票率17.14%

桃園推動5個友善青創政策　輔導青年在地就業與創業

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

帶1000元闖蕩定置漁場　搶購新鮮現流魚大作戰

2023癸卯年台南市迎春禮　正統鹿耳門聖母廟新春嘉年華系列活動將登場

提升民眾防火意識　南消七大隊小小消防員一日體驗宣導

提升國高中學生就業準備力計畫申請開跑　 4500學子受惠

台東各鄉鎮衛生所　加開莫德納雙價BA.4／5疫苗夜間專診

東港警+新園采風社兔年揮毫迎春　春聯防詐+防竊+防搶入題

台南市新卸任警察局長布達交接　廖宗山視事拼治安

枋警暖心所長關懷獨居、重病原民　受助原民大讚「masalu」

台灣限量10瓶珍藏　32萬搶拍品嚐百萬麥卡倫威士忌

民進黨第17屆黨主席補選　桃園投票率17.14%

桃園推動5個友善青創政策　輔導青年在地就業與創業

2023癸卯年台南市迎春禮　正統鹿耳門聖母廟新春嘉年華系列活動將登場

老婆生兒子他飛尼泊爾還願！結果搭上死亡航班　3友一起送命

奶汪被收編1個月！見「陌生黑白狗」出現狂奔討抱抱　超暖真相曝

台中LaLaport開幕恐引爆塞車潮　超強網友畫出交通盲區圖

學貸20萬「一次繳清」！她爽喊開心...過來人卻嘆虧大了

陸委會開放「國人赴陸動態登錄系統」　加強赴陸急難救助服務

SMA罕病女童「被健保放棄」赴陸求醫　李伯璋痛心列出解決關鍵

《果青》新作遊戲將於PS4／Switch推出　第三季改編、加入原創支線劇情

陳若儀莫名被蹭「流水席之亂」　一出聲全套香奈兒登機羨煞網友

高雄女「騎車被尾隨」嚇問要幹嘛　噁男竟抓手回：做愛做的事情

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

地方熱門新聞

即／桃園台光電子不明液體爆炸飄惡臭

民進黨第17屆黨主席補選　桃園投票率17.14%

新店安康森林公園　享受芬多精森林浴

桃園重大工程總體檢　市府：調查中

桃園青年局推動　5個友善青創政策　

竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯

嘉邑行善團助學金績優弱勢生逆境追夢

桃園市國樂團　《迎春納福》音樂會登場

台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」

台灣限量10瓶珍藏　32萬搶拍品嚐百萬威士忌

連10年行善不間斷　長海同濟會兒少圍爐

台南市新卸任警察局長布達交接

新北低收及中低收加發款1/16入帳

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

更多熱門

相關新聞

台南呷頭路新春就業徵才活動

台南呷頭路新春就業徵才活動

台南市勞工局為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，並因應產業年節缺工及照顧市民求職需求，14日於南門勞工育樂中心辦理「2023台南呷頭路新春就業徵才活動」，提供逾千個就業機會。

勞參率現拐點　攬才留才未雨綢繆

勞參率現拐點　攬才留才未雨綢繆

高雄學生最愛前五大職業曝！第一名是這工作　

高雄學生最愛前五大職業曝！第一名是這工作　

花蓮學子真行　國際技能人大賽獲1金1銀

花蓮學子真行　國際技能人大賽獲1金1銀

勞工局培育人才助就業獲國家人才發展獎

勞工局培育人才助就業獲國家人才發展獎

關鍵字：

就業學子

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

他酸阿滴「發文找廠商要家電」網一面倒幫嗆

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面