提升國高中學生就業準備力計畫申請開跑　 4500學子受惠

▲勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」提供經費及資源，可協助國高中學生累積就業先備知能，今年預計在雲嘉南辦理90場講座及企業參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不知道升學方向？對未來缺乏目標？與其懵懵懂懂選填志願，不如在求學階段便多方了解各種職業的真實樣貌、釐清個人的職涯志趣，勞動部「提升國高中學就業準備力計畫」提供經費及資源，可協助國高中學生累積就業先備知能，2023年預計在雲嘉南辦理90場講座及企業參訪，將有4500人次受惠。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「提升國高中學就業準備力計畫」是希望協助國高中階段學子及早找對努力方向，只要學校單位提出申請，分署可提供經費補助及資源，並依各校實際需求建立合作機制。

劉邦棟補充，2023年度分署預計在雲嘉南轄區辦理60場講座及30場職場參訪，除了可以結合公立就業中心辦理趣味職涯性向牌卡測驗、職場參訪、實作體驗、有獎徵答，也可以協助外聘講師，邀請熟稔青少年職涯規劃等各行各業的專家，辦理人際關係、求職面試技巧、求職陷阱辨識與職場趨勢、勞動權益等可提升就業準備及認知的講座及活動，預計將有4500名學子受惠，幫助他們多方擴展職場視野，也及早確認未來志向，報名及計畫詳情可逕洽雲嘉南轄區各就業中心。