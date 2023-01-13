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魔獸向《WE ARE》觀眾拜年　文總邀「千千進食中」一起圍爐

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▲「魔獸」霍華德拜年。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

文化總會製播春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，距離除夕夜首播已進入倒數階段，除了滅火器、告五人、陳芳語、熊仔等超強卡司，今更公布倒數第二波演出陣容！百萬訂閱的知名頻道「千千進食中」，將由千千開香美食，陪伴觀眾朋友一起吃年夜飯；而職籃桃園永豐雲豹隊的巨星球員「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也錄製拜年影片，向《WE ARE》的觀眾問候。

另外，文總明起在社群平台上，曝光未來一周歌手及樂團為節目首播倒數的拜年影片，下周一則將公布壓軸卡司。

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《WE ARE》邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁等均在北流演出，而美秀集團及灣聲樂團的演出，則已率先於第二現場錄製，文總今日再公布「千千進食中」加入節目。

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▲「千千進食中」將加入節目。（圖／文化總會提供）

「千千進食中」的YouTube頻道訂閱數高達178萬，是近年超人氣的網紅，也獲得本「走鐘獎」的年度女創作者獎。千千以驚人食量、纖細身材的反差萌形象，時常在宵夜時段吃高熱量、大份量的食物征服許多粉絲；她不只單純吃貨的形象，對於美食也相當講究，該頻道是許多人美食口味參考的指標。本次加入《WE ARE》節目，千千同樣是發揮「吃貨」的專長，分享過年怎麼吃才不會發胖，陪伴觀眾朋友圍爐。

此外，千千更在影片走訪全家便利商店，採訪在過年期間值班的店員，讓在過年期間要留在工作崗位上的朋友，分享心情和特別的工作經驗，也揭密了全家在除夕夜賣得很好的產品，居然是意想不到的霜淇淋。全家便利商店補充，全家與美國威德品牌推出的「威德雙酵益生菌」，可以讓大家在春節期間較無負擔地享受大餐。

而人氣球星「魔獸」霍華德本次也答應為《WE ARE》錄製拜年影片，他在練球期間抽空拍攝，祝賀台灣的球迷和觀眾新年快樂，並說，「我超級愛你們！今年將會是最棒的一年，希望大家盡情享受與親友的時光，記得給彼此一個大擁抱和愛的親吻，愛大家喔！」此外，文總也自本周末起，陸續在社群平台上，公布美秀集團、TRASH、許富凱、陳芳語、羅文裕、熊仔、萬芳、滅火器、阿爆等參演卡司的倒數影片。

《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括文總YouTube、文總facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。《WE ARE》這次特別與線上互動APP合作，節目播出時，加入「beanfun!」會員的觀眾，掃描節目畫面中出現的QR Code即有機會線上領取過年好禮。

2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

【《WE ARE》相關連結】
beanfun!特別企劃➤ https://bean.fun/Lviw3
節目資訊專頁➤ https://www.gacc.org.tw/events/we-are
文總Facebook ➤ https://www.facebook.com/GACCTW
文總Instagram ➤ https://www.instagram.com/gacc.tw/
文總Twitter ➤ https://twitter.com/gacc_tw
文總YouTube ➤ https://youtube.com/@GACC

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