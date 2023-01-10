愛心紅包減4成！世界展望會調查5千家庭難過年：付不出房租水電費

▲愛心紅包銳減4成，許多弱勢家庭難以過年。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

正當家家戶戶採買年貨，準備團圓之際，許多弱勢家庭卻難以安心過年。台灣世界展望會調查，約有5000名弱勢兒少及家庭陷入多重困境中，像是難以支付房租、水電費，還有非預期開銷及債務，連生活費都苦無著落，也有人生病卻因擔心費用而無法就醫等，展望會呼籲民眾關心社會角落的弱勢家庭。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，受到通膨及不景氣影響，今年「紅包傳愛」捐款較去年銳減4成，然而社會底層的需求卻有增無減；根據去年調查服務兒少，發現逾2800名兒少的父母或家人無法供給孩子生活費、超過2600名兒少的家庭積欠債務、近1500戶家庭無法如期付房租、水電瓦斯費等。在基層工作機會持續減少下，這些連基本生活都有困難的家庭，亟待外界伸出援手。

▲有弱勢家庭生病，卻因擔心費用而無法就醫。（圖／台灣世界展望會）

展望會也發現，去年有836名服務兒少的家庭因擔憂費用，即使孩子生病也無法帶孩子就醫，或必須降低就醫頻率，像是住東部的小威（化名）家，領有身障手冊的小威爸爸擔任警衛、小威媽媽從事社區送餐，夫妻倆認真生活，卻陸續發生小威姊弟罹患腦瘤、猛爆性肝炎，治療後皆須長期回診。

展望會社工員了解情況後，除了協助申請特況扶助金，減輕小威姊弟定期回診的經濟壓力，也不定時提供白米等生活物資，更帶小威買了一雙舒適的運動鞋，讓小威平日上學、看診有鞋能替換，陪伴小威一家對抗病魔。

小威媽媽紅著眼眶說，感謝展望會的關心，在孩子生病時，能買健康食物為他們補充營養，也在最困苦時感受到溫暖。而小威家的故事是許多弱勢家庭的縮影，甚至有時家庭主要照顧者生病、發生意外，全家人可能瞬間陷入困頓。去年展望會為這類特殊急難家庭，提供3,114人次的特況扶助與急難救助金，支持他們度過難關。

▲愛心紅包銳減4成，許多弱勢家庭難以過年，台灣世界展望會邀請民眾透過「紅包傳愛」發揮愛心。（圖／台灣世界展望會）

展望會表示，物價攀升下，許多民眾都強烈感受這個年過得並不輕鬆；但對經濟弱勢族群來說，不僅是難以過個好年，更是憂愁下一餐著落、全家無處安身、生病沒錢就醫、孩子開學後交不出學費等生活上的燃眉之急。

因此在春節前，邀請民眾透過展望會「紅包傳愛」發揮愛心，不限金額捐款，送出健康、助學、平安、希望紅包，作為孩子的營養扶助金、助學金、特況扶助金等，陪孩子們過好年，更以一份溫暖祝福帶給他們走出困境的盼望。