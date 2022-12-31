肇事影像曝光！台中公車撞死母子　她本能推夫護子…下秒慘遭撞斃

▲台中一家三口被輾過，肇事畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市豐原客運陳姓司機27日深夜無減速左轉彎，輾斃一對母子，讓目睹整個經過的季姓伊拉克籍丈夫淚喊「我該怎麼辦？」而事發當時的影像今（31）日首度曝光，可以發現公車快速左轉，而李姓妻子見狀本能地想抱起嬰兒車上的兒子保護，直到快被撞上時，她疑似伸手推開丈夫，自己慘遭撞倒，丈夫則僅受到輕傷，而李女與兒子最終因傷重不治。

民眾行車紀錄器畫面拍下，當時該輛公車沿著學士路行駛，並於英才路口綠燈左轉，但疑似因路口光線昏暗，司機陳男(53歲)並未注意到斑馬線上有一家三口正在過馬路，當場撞上3人，且在撞擊後公車還向前滑行數公尺後才停下。

除了行車紀錄器畫面之外，路口監視器畫面也於今日曝光，只見當時李女發現要被撞上時，先是本能的想抱起兒子，接著疑似伸手推開季男，自己與兒子則慘被撞倒，兩人經送醫後，不幸雙雙不治。

季男事後受訪表示，事發當時天色並沒有很暗，司機發現肇事後過來第一句話說他沒有看到人，「我們3個人過馬路，他說他沒有看到」；他並強調，公車當時的速度「超級快速」。

肇事司機事後辯稱，是因天色昏暗加上視線死角才釀禍，檢方訊後則依過失致死罪嫌，諭知10萬元交保候傳。