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社會 社會焦點 保障人權

快訊／機車載熊屍三貼拍片PO網！　還有黑熊遭殺害…無良獵人收押

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮警方查獲霧台鄉顏姓男子涉嫌獵殺台灣黑熊，諭令交保後，網友又傳「民眾騎機車載屍熊三貼」，引來民眾一片罵聲，檢方再指揮警方追查，發現顏姓男子涉嫌獵殺黑熊不止一隻，且供詞反覆，犯案工具及涉案人數待釐清，向法院聲押禁見顏男獲准，另影片中5人也傳喚到案，訊後諭令交保。

屏東地檢署表示，日前偵辦瀕臨絕種之保育類野生動物台灣黑熊在屏東縣霧台鄉遭射殺案件，在顏男住處查獲台灣黑熊、台灣水鹿等野生動物屍體。

▲被獵殺台灣黑熊 。（圖／資料照）

▲被獵殺台灣黑熊 。（圖／資料照）

專案小組於擴大深入偵查期間，網路亦流傳死亡黑熊遭人以機車載運影片，該署及辦案團隊均於第一時間即時掌握，且追查二者是否具有關聯，經主任檢察官張鈞翔、檢察官周甫學、李忠勳共同偵辦，並指揮保七總隊第八大隊、里港警分局會同屏東林區管理處持續擴大深入偵辦。

於12月14日再次搜索扣得相關證物，並於昨(15)日傳訊相關之人到案查證，比對顏男先前說詞與查證內容多有不合之處，發現本案受害熊隻數量、犯案工具及參與之人均有待釐清，承辦檢察官訊後認顏男涉犯野生動物保育法犯罪嫌疑重大，且有羈押之必要，乃向屏東地方法院聲請羈押禁見，業於昨晚經法院裁准。

▲被獵殺台灣黑熊 。（圖／資料照）

另影片之人亦已全數到案，其等涉案情節尚有待釐清，承辦檢察官訊後分別諭知兩名顏某、麥某、歐某各10萬元交保，何男5萬元交保。

屏東地檢強調，自然生態保育已蔚為世界潮流，任何瀕臨絕種野生動植物均應加強保育，臺灣黑熊被列為瀕危一級保育類野生動物，在2001年臺灣黑熊被選為臺灣最具代表性的野生動物。該署對於任何瀕臨絕種野生動植物之違法獵捕、走私、非法買賣等行為，必將嚴加查辦，也呼籲民眾如有見聞保育類動物未經許可遭獵捕、宰殺、販售等不法行徑，務必速向檢警及有關單位檢舉，已兼顧環境生態永續發展。

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