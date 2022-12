文/中央社倫敦11日綜合外電報導

英國屬地海峽群島(Channel Islands)澤西島(Jersey)警方今天表示,當地一棟民宅昨天發生爆炸,死亡人數已攀升至5人,另有4人依然下落不明。

