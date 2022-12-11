大溪漁港買魚貨！開車直直衝慘墜海　駕駛怒討百萬國賠結果曝

▲林姓男子開車不慎墜海，事後人為海洋所並未設置防墜海措施，憤而提出國賠。（示意圖／翻攝Google Maps）



記者陳韻如／宜蘭報導

林姓男子開車到大溪漁港買魚貨，但行經碼頭邊道路時卻不慎墜海，差點沒命。林男事後認為，碼頭未設置鏈條、石墩等防墜海措施，才害他墜海，憤而向管理養護機關宜蘭縣政府海洋及漁業發展所提出國賠，連同財損、精神慰撫金等共100萬元。法官審理後，認為林男過失責任較大，應負8成責任，因此判縣府海洋所只須賠償6萬9200元。

判決指出，林男2021年12月27日開車到大溪漁港買魚貨，回程行經舊港區內道路連接至台二省道的轉彎處時，林男卻直直向前行，當場連人帶車墜入海中，當時他奮力從車窗逃出，才免於喪命。

林男事後認為，港區內碼頭岸邊並未設置鏈條、石墩等防墜海措施，才會因此釀禍，因次向宜蘭縣政府海洋及漁業發展所提出國賠，包含拖吊潛水工資9000元、車輛33萬7000元（目前市面行情平均價），以及車内原有通訊設備價值約7450元、工具設備約7萬6000元、汽車音響價值約2萬1000元，加上精神撫慰金54萬9550元等，總計求償100萬元。

對此，縣府海洋所表示，大溪漁港設施均依照漁港法規定辦理，且為了顧及漁民上下船及搬運漁貨的方便性，在繫船柱左右並無加裝鏈條及安全島，以減少漁民絆倒而發生意外傷害之可能，這也與台灣大部分的漁港作業區設置相同，並無達反規定之處，且大溪漁港開港數十年來，也從未發生過車輛落海事件，認為林男開車應注意車前狀況，他自己因本身疏失才導致落海，不可將責任歸咎於管理機關。

法官審理後認為，林男到大溪漁港購買魚貨已3、4次，大約每隔3、4隔月就會採買一次，應對整體大溪漁港的設施位置及路況相當清楚，且本來就應該依循港區道路鋪設範圍右轉，但林男卻只聽信導航指示，並未以目視注意確認路況，才導致車輛墜海，認定林男應負8成責任。

不過，因大溪漁港舊港區內道路連接至台二省道的轉彎處，往來人車行車如未能循道路設置範圍轉彎而有所徧離，就很容易進入海域內造成墜海事故，為了維護人車安全，海洋所有設置適當安全設施的必要，因此此案海洋所也需負2成責任，法官最終判海洋所須賠償6萬9200元。可上訴。