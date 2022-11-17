開槍畫面曝！談判射傷無辜民眾　槍手聞聲嚇到跳上車逃離

記者陳韻如／宜蘭報導

宜蘭蘇澳兩派人馬共10多人16日晚間11時許在太平路上談判，其中一名男子手持改造手槍，卻突然擦槍走火，子彈射穿一旁民宅鐵捲門，剛好打中在屋內的一名無辜男子，造成男子腹部中彈。透過畫面可以看到，犯嫌擊發子彈之後隨即開車落荒而逃，警消獲報到場，緊急將傷者送醫救治，並調閱周邊監視器，於今（17）日凌晨逮捕犯嫌，詳細案發原因仍待進一步調查釐清。

▲陳男槍枝走火，射傷無辜民眾，兩派人馬聽到搶響後，嚇得跳上車逃逸。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調查，全案起因為25歲陳姓男子在網路上與吳姓男子發生口角，便與對方相約太平路談判，當時陳男為了恐嚇吳男拿出隨身攜帶的改造手槍，並拉動槍枝滑套，沒想到卻當場走火，子彈貫穿一旁民宅鐵捲門，當場擊中站在門後的無辜男子。

透過現場畫面可以看到，槍枝擊發後，陳男等人嚇得立刻開車逃逸，留下無辜中彈的男子。警方獲報到場，緊急將男子送醫救治，所幸並無大礙。

▲民宅鐵門上留有彈孔。（圖／記者游芳男翻攝）

警方事後調閱周邊監視器，於今日凌晨3時許循線找到陳男的藏匿之處，於多處埋伏後，陳男自知法網難逃，便自行拿著槍枝投案。警方事後於現場起獲非制式短槍1枝及彈匣1個等證物，全案依刑法殺人未遂罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦，並持續追查相關涉案人等。